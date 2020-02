Gallardo fue dado de alta tras su operación y no descartó dirigir el domingo Viernes, 07 de febrero de 2020 El Muñeco abandonó la clínica tras pasar 72 horas internado y ser operado por los cálculos renales. “Si estoy bien voy a viajar a Santa Fe”, anunció



Marcelo Gallardo abandonó la clínica luego de ser intervenido por los cálculos renales que lo obligaron a pasar más de 72 horas internado. A bordo del asiento del acompañante, el entrenador de River atendió a los medios y advirtió que tiene pensado viajar a Santa Fe para acompañar al equipo el próximo domingo en el duelo contra Unión.



“Si mañana me siento bien voy a estar dirigiendo el entrenamiento. Si estoy bien voy a viajar a Santa Fe”, comunicó ante los micrófonos. “Tengo que tener algunos cuidados nada más, pero nada me impide de poder estar. No puedo hacer actividad física todavía”, agregó.



“Doblado, pero bien. Ahora ya estoy de nuevo enderezándome. Tuve un dolor muy fuerte pero ahora estoy mejor”, explicó el técnico de 44 años que el martes tuvo que acudir al Sanatorio Los Arcos de Palermo por los problemas que estaba teniendo.