Juntan firmas para que saquen a Amber Heard de "Aquaman 2" Jueves, 06 de febrero de 2020 Tras la publicación de un audio donde admite haber agredido a Johnny Depp, trascendió una petición para que la actriz no forme parte de la segunda parte de la saga.

Amber Heard sigue en el ojo de la tormenta luego de que hicieran público un audio en donde admite haber agredido verbal y físicamente a su ahora ex esposo, Johnny Depp. Luego de pedir justicia por el actor en Twitter, los fans del intérprete hicieron una petición en Change.org donde exigen que Waner Bros. saque a la actriz de la segunda parte de Aquaman donde interpreta a Mera.



"En su demanda de 50 millones de dólares, Johnny Depp describe muchos incidentes de abuso doméstico que sufrió a manos de su (entonces) esposa Amber Heard, incluido un incidente en el que le dio dos puñetazos en la cara y otro en el que le destrozó el dedo con una botella de vodka y tuvo que ser reimplantado quirúrgicamente. Llevará la cicatriz de eso por el resto de su vida", dice la petición enviada a Courtney Simmons, SVP de Publicidad y Comunicaciones de DC Warner, DC Entertainment, a Paul McGuire y SVP de Comunicaciones Corporativas Mundiales de Warner Bros. Entertainment.



"Desde el divorcio de Heard de Depp, ella llevó a cabo una cruzada sistemática para arruinarlo en Hollywood, repitiendo múltiples relatos de incidentes falsos en los que ella realmente había abusado de Johnny, pero mintió y creó relatos falsos diciendo que él era el abusador", dice otra parte de la petición



Y continúa: "Como Amber Heard es una conocida y probada abusadora doméstica, Warner Brothers y DC Entertainment deben retirarla de su proyecto de película Aquaman 2. No deben ignorar el sufrimiento de las víctimas de Heard. Los hombres son víctimas de abuso doméstico, al igual que las mujeres. Esto debe ser reconocido, y se deben tomar medidas para evitar que un conocido abusador sea celebrado dentro de la industria del entretenimiento".



En la petición también se señala el arresto de Heard en 2009 por maltrato a la que era su novia de ese entonces, Tasya Van Ree.



Warner Bros. es la compañía encargada de la producción y realización de “Aquaman 2”, prevista para 2022, sin embargo, son ellos los que tienen la última palabra. Hasta el momento no se han pronunciado sobre el futuro de Heard, quien interpreta a Mera y comparte crédito con Jason Momoa, no obstante, el audio de dos horas realizada en una sesión de la terapia de pareja que hicieron, que quedó registrada en el celular dela actriz, y que fue obtenida por el medio británico The Daily Mail, ya estarían afectando su carrera como actriz.



Emilia Clarke es una de las actrices favoritas de los fans para reemplazar a la texana, también embajadora de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en la nueva cinta ya que su gran química con Jason Momoa quedó en evidencia luego de haber compartido plató en Game of Thrones.



"Lamento no haberte dado una buena bofetada en la cara, pero te golpeé, no te di un puñetazo", dice Heard en el audio, haciendo referencia a un enfrentamiento de la noche anterior. Luego se burla de él por haber huido de la pelea y lo tilda de "bebé". Cuando el protagonista de Piratas del Caribe y Fantastic Beasts le responde que se fue para no llegar a un punto de no retorno y que no podía tolerar más abuso físico entre ellos, Amber le dijo: "No puedo prometerte que no voy a reaccionar físicamente en otra oportunidad. Dios, a veces me enojo tanto que pierdo la razón. Puedo prometerte que haré todo lo posible para cambiar. Te lo prometo".



La filtración del audio generó una reacción inmediata en las redes sociales, donde miles de usuarios piden limpiar el nombre del actor y disculparse con él bajo el hashtag #JusticeForJohnnyDepp ("justicia por Johnny Depp").