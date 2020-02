Angela Merkel dijo que Alemania analizará "cómo ayudar a la Argentina" Martes, 04 de febrero de 2020 Dieron una conferencia conjunta antes de la cena que compartirán Berlín. "Sabemos que su país no tiene una situación económica fácil", dijo la Canciller.



Previo a la cena que compartirán en Berlín este lunes, Angela Merkel y Alberto Fernández brindaron una breve conferencia de prensa conjunta. En la misma, la canciller alemana manifestó estar al tanto de que la Argentina "no se encuentra en una situación económica fácil". Sin embargo, se comprometió a apoyar al mandatario y destacó la importancia de los encuentros con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para renegociar la deuda.





"Sabemos que la Argentina no se encuentra en una situación económica fácil. Vamos a ver cómo ayudarlos desde Alemania", comenzó la canciller.



Luego, sostuvo: "Celebramos los encuentros con el FMI y hablaremos de eso también". En tanto, expresó su interés por continuar fortaleciendo el "orden multilateral del mundo" y destacó la cooperación entre los países durante el último G20.



Entre los temas que tratarán en la cena con Fernández, Merkel también se refirió a "posibles proyectos de inversiones entre Alemania y la Argentina", y remarcó que "hay un interés muy grande de la industria" de ese país.



Además, dijo que hablarán del acuerdo del Mercosur y de la situación política de la región. "Es una alegría poder saludarlo. Muy bienvenido señor Presidente", concluyó.



Por su parte, Fernández consideró a Alemania "un modelo que miramos muy de cerca", y la describió como "el motor de la unidad de la Unión Europea".



"La sociedad argentina se formó a partir de la inmigración europea. Vamos a hablar de todos estos temas que nos preocupan. Seguiremos fortaleciendo el camino entre la Unión Europea y el Mercosur", aseguró.



Por último, se refirió a la reunión que mantuvo este lunes a la mañana con empresas inversoras. "Repasamos todos los temas pendientes y alternativas, y yo quedé muy contento", subrayó el Presidente, que ratificó su compromiso con la promoción de las relaciones multilaterales.



Del evento también participaron el ministro de Economía, Martín Guzmán; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; el canciller Felipe Solá; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi; el jefe de gabinete de la cancillería, Guillermo Justo Chaves y el embajador argentino en Alemania, Pedro Villagra Delgado.