El audio en el que Amber Heard admite haber golpeado a Johnny Depp

Lunes, 03 de febrero de 2020

El medio británico Daily Mail difundió una grabación realizada con el celular de la actriz, donde habla de la violencia física que ejerció sobre el actor. La reacción en las redes sociales.



Amber Heard admite haber golpeado a su ex marido Johnny Depp y tirarle ollas, sartenes y jarrones en una explosiva confesión realizada en una sesión de la terapia de pareja que hicieron, que quedó registrada en el celular dela actriz, y que fue obtenida por el medio británico The Daily Mail.





La actriz de Aquaman, de 33 años, habla sobre su violento accionar en una serie de conversaciones grabadas que la ahora expareja hizo en 2015 mientras intentaban hablar sobre sus problemas matrimoniales.



"No sé cuál fue el movimiento de mi mano, pero estás bien, no te lastimé, no te di un puñetazo, solo te estaba pegando", admite Heard en el audio. "Lamento no haberte dado una buena bofetada en la cara, pero te golpeé, no te di un puñetazo", le dice haciendo referencia a un enfrentamiento de la noche anterior.





Luego se burla de él por haber huido de la pelea: “Te comportas como un bebé, madura de una puta vez, Johnny”, se la escuchar decir a la también embajadora de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).



En respuesta, el protagonista de Piratas del Caribe le responde: "Me fui anoche. Honestamente, no podía soportar la idea de más fisicalidad, más abuso físico entre nosotros. Porque si hubiéramos continuado, se habría vuelto jodidamente malo. Y bebé, ya te dije esto una vez. Tengo miedo de morir, que estemos en una maldita escena del crimen ahora mismo. Si no juntamos nuestra mierda, esto podría significar más mierda (...) Tenemos que reunirnos como individuos y como pareja. No puede haber violencia, deberíamos separarnos si la hay", declara un exasperado Depp en la grabación.



Pero Heard, que pidió el divorcio en mayo de 2016 acusando a Depp de golpearla durante su matrimonio tóxico de 18 meses, advierte: "No puedo prometerte que no voy a reaccionar físicamente en otra oportunidad. Dios, a veces me enojo tanto que pierdo la razón. Puedo prometerte que haré todo lo posible para cambiar. Te lo prometo".



"Te amo y quiero que seas mi esposa. Y quiero ser tu marido. Y quiero ser un buen marido. Si no lo he sido, haré todo lo posible para averiguar cómo ser un buen marido", finaliza el actor tras dos horas de sesión.





Se entiende que hay varias cintas más, mientras la expareja intercambia acusaciones espeluznantes de violencia doméstica en un caso de difamación civil presentado el año pasado por el Depp. El actor presentó su demanda por difamación de 50 millones de dólares en Virginia después de que Heard escribiera un artículo de opinión para el Washington Post detallando sus experiencias como presunta víctima de violencia doméstica.



"Me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico, y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura por las mujeres que se expresan", escribió la actriz en el artículo de diciembre de 2018, que no mencionaba el nombre del actor de Fantastic Beasts.



No obstante, Depp afirmó que lo implicaba como el abusador, dañando su reputación y causando que perdiera su preciado papel de Capitán Jack Sparrow. Su demanda dice que es víctima de un "elaborado engaño" instigado por Heard para generar publicidad positiva y avanzar en su carrera. "La Sra. Heard no es una víctima de abuso doméstico; es una perpetradora Me golpeó, dio puñetazos y patadas. También me arrojaba objetos al cuerpo y a la cabeza de forma repetida y frecuente, como botellas pesadas, latas de refresco, velas encendidas, mandos a distancia de la televisión y latas de disolvente de pintura, que me causaban graves lesiones", afirmó.



Heard respondió con un archivo de 300 páginas, asegurando que sufrió violencia a manos de Depp, describiéndolo como "el monstruo" y recordando muchas de las acusaciones que hizo durante su divorcio. El archivo incluía fotos de moretones y cicatrices, mechones de pelo aparentemente arrancados de la cabeza de Heard y fotos de muebles destrozados para ilustrar la violencia a la que habría sido sometida después de haberse juntado con Depp, su co-protagonista en The Rum Diary, en 2011.



La pareja se casó en febrero de 2015 pero se separaron menos de dos años después cuando Heard obtuvo una orden de alejamiento contra Depp por haberle tirado un celular a la cara en su loft del centro de Los Ángeles. Ella afirmó que la policía tenía pruebas del ataque del 27 de mayo de 2016, pero dos agentes de la policía de Los Ángeles declararon que no encontraron nada que sugiriera que se había cometido un delito.



La pareja finalmente acordó un acuerdo de divorcio de 7 millones de dólares en agosto de 2016 - que ella dice que donó a la caridad - aunque el actor tuvo que pagar en un pacto extrajudicial algo más de cinco millones de dólares a su ex y esta, a cambio, retiraba la orden de alejamiento que pesaba sobre él, pero su disputa de ida y vuelta sólo estaba empezando. Hasta se reflotó el arresto de Heard en 2009 por maltrato a la que era su novia de ese entonces, Tasya Van Ree.



La filtración del audio generó una reacción inmediata en las redes sociales, donde miles de usuarios piden limpiar el nombre del actor y disculparse con él bajo el hashtag #JusticeForJohnnyDepp ("justicia por Johnny Depp").