Horóscopo para hoy 3 de febrero 2020 Lunes, 03 de febrero de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Tendrás reacciones imprevistas y las personas se quedarán pasmadas viéndote reaccionar. Te gusta sorprenderlos.



Amor: Te dolerá ver que tu pareja no está contigo cuando la necesitas. Son pruebas que a veces pone la vida para mostrarnos algo.



Riqueza: Dale la bienvenida a tus nuevos compañeros y búscate un aliado entre ellos. Vienen días de competencia y lo necesitarás.



Bienestar: El deporte es ideal para estos días, nada que sea violento y te sacuda te hará bien. Busca la meditación o el yoga, quizá la natación.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Pon en funcionamiento tu imaginación y premia tu esfuerzo con algo que quieres desde hace tiempo. Déjate ayudar por quienes te quieren.



Amor: Un detalle encantador hará el efecto deseado en tu relación de pareja. Ni tú mismo podrás creer en semejante gesto de tu parte.



Riqueza: Debes abandonar esa actitud ingenua, despreocupada y soñadora que has tomado en el último tiempo, porque no te lleva a tu objetivo.



Bienestar: Más que un paisaje necesitas un territorio. Uno que sea desafiante, libre de obstáculos y a conquistar, en el cual su energía se sienta fuerte.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Mantén un estado emocional equilibrado y lograrás beneficios tanto en el ámbito laboral como en la pareja.



Amor: Es un tiempo ideal para festejar uniones. Descubrirás el camino del amor y organizarás con acierto una vida de a dos.



Riqueza: Días ideales en tu profesión. Te llaman sólo para felicitarte, pero no sabrás disfrutarlo en su magnitud.



Bienestar: Hazte un chequeo médico antes de realizar esfuerzos físicos exagerados. Puedes hacerte una lesión que luego lleve mucho tiempo mejorarla.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Se potencia toda esa energía intelectual que posees y podría surgir la necesidad de nuevos retos o desafíos intelectuales.



Amor: El romanticismo te preservará a ti y a tu pareja de los prematuros desgastes anímicos producidos por las tensiones.



Riqueza: Hoy evita las discusiones fuertes, porque puede que te topes con alguien que no esté en su sano juicio y responda mal a tu ataque.



Bienestar: Comienza a cuidar tus bronquios. No te expongas tanto al frío y, si debes hacerlo, hazlo bien abrigado.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Darte todos los gustos será el leit motiv de este día. Si sientes que quieres mimarte, hazlo, nunca está de más buscar el bienestar.



Amor: Sentirás un profundo deseo de atraer y seducir, de mostrarte ante los demás y ser halagado y querido. Tendrás buena recepción.



Riqueza: Una persona importante de tu medio verá en ti características apropiadas para ocupar un alto nivel jerárquico en su empresa.



Bienestar: Procura templar los nervios. Hoy no es el mejor día para perder el tiempo en discusiones que no te llevarán a ningún lado.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Vivirás horas desesperantes cuando tengas que aceptar ciertas responsabilidades a pesar de encontrarte sumido en el caos.



Amor: Una carta anónima a tu pareja pondrá en tela de juicio tu credibilidad. Con calma desmitificarás la situación.



Riqueza: Te verás en la necesidad de delegar parte de trabajo muy importante en las manos de pares laborales. Cuidado.



Bienestar: En ti radica la capacidad de hacer una elección, seguir el camino de las masas o buscar tu propio sendero. Cada uno tendrá sus vicisitudes.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Tienes armonía en varios sectores de tu vida, pero lo que necesitas es poder conectarlos un poco para vivir más plenamente.



Amor: La pareja y la libertad son cosas difíciles de combinar, pero no imposibles. Tus deseos individuales también son importantes.



Riqueza: No es un período ideal para aumentar tus ingresos. Al contrario, disponte a realizar sacrificios económicos para salir adelante.



Bienestar: En general, tus problemas son psicosomáticos. El yoga es una buena ayuda para la relajación y la concentración.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Llevarás los problemas de tu casa a todos los lugares que vayas. Mejor intenta no mezclar y mantiene cada aspecto de tu vida en su ámbito adecuado.



Amor: Puede que hoy te des cuenta de que has estado perdiendo el tiempo con la persona con quien estás. Te agotarán sus actitudes egoístas.



Riqueza: Te ofrecerán que estés a cargo del negocio familiar. No es mala idea, pero deja las cosas claras si no quieres tener problemas.



Bienestar: Puede que sufras dolores reumáticos. Sabemos que odias ir al médico, pero si lo haces te ayudará a aliviar este malestar que te aqueja.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Siéntate en el desayuno, toma lápiz y papel y escribe en una hoja todo lo que debes hacer. De lo contrario, dejarás las cosas a medio camino.



Amor: Tus planes de futuro no son bien interpretados y al ser recibidos con recelo te crean problemas con tu pareja. Evita a terceros.



Riqueza: Un integrante de tu familia te pedirá dinero. Si lo tienes, deja claras las pautas de devolución para luego no tener problemas.



Bienestar: ¿Has probado alguna terapia alternativa? Los astros te piden que pises un poco el freno y te regales un poquito de relajación.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Días de ansiedad ya que hay mucho por hacer y poco tiempo. Plantea prioridades y, con calma, haz lo que tienes que hacer.



Amor: Este día hace crecer los colmillos que aspiras a clavar en tu presa más codiciada, en tu amante más pasional. Ni lo dudes.



Riqueza: En la oficina se vivirán momentos muy tensos porque una gran suma de dinero faltará de su lugar y estarás injustamente involucrado.



Bienestar: Cuidado con las explosiones de tipo emocional que pudieran surgir en esta jornada. Retírate a tiempo del campo de batalla si quieres conservar la salud.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: No habrá nada que te frene ni que te inhiba. Es un tiempo de libertades y solo tú puedes aprovecharla como es debido.



Amor: Las ideas preestablecidas sobre la pareja te impedirán ver que existe gente interesante con quien compartir por lo menos un café.



Riqueza: Lograr la cima en lo económico y en tu profesión, constituye hoy el máximo placer. La lograrás si continúas con tanta pasión.



Bienestar: Tu actividad diaria te llevará a hablar y gritar más de la cuenta. Cuida tus cuerdas vocales y visita al médico si tienes afonía.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: No dejes que te angustien comentarios de personas que no forman parte de tu grupo de amistades. Recuerda que los extraños no te conocen bien.



Amor: Tu esfuerzo por hacer bien las cosas será valorado, pero no es lo que estarán esperando de ti. Esto traerá serias discusiones.



Riqueza: Aún continúas en una etapa difícil, pero vas por buen camino. Tienes ideas importantes y de a poco comenzarás a mejorar.



Bienestar: Te sentirás débil y triste, y tendrás tendencia a la mala alimentación y el alcohol. Cuídate, porque es tu cuerpo quien aguanta.