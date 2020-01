Misiones es la primera provincia en preparar un plan de acción

Jueves, 30 de enero de 2020

​Así lo indicó Jorge Gutiérrez, Jefe de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública de Misiones. Además pidió a la población mantener la calma y enfocar su preocupación en otros males más «cercanos, actuales y reales» que aquejan a la Tierra Colorada.





El jefe de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública de Misiones, Jorge Gutiérrez informó que la provincia ya ha tomado precauciones ante el posible brote de coronavirus.



«Estamos en alerta con respecto al coronavirus, pero nosotros tenemos problemas reales, cercanos y actuales como son el sarampión y el dengue y no debemos sacar la vista de estos problemas», dijo.



En relación a la enfermedad, indicó que como una provincia fronteriza «tenemos mucho riesgo y estamos recibiendo casos sospechosos en todo Brasil, incluyendo Santa Catarina y Paraguay, pero tenemos la tranquilidad de que hemos armado un protocolo inicial y fuimos la primera provincia que hizo ese tipo de reunión con todas las autoridades, Fuerzas Armadas y todo el aparataje sanitario que acompañan los aeropuertos y estuvimos armando los protocolos de la provincia», explicó.



Gutiérrez señaló que Misiones se adelantó a la Nación en el armado del protocolo de seguridad, debido a experiencias similares como la pandemia AH1N1 en el 2008 y 2009, así como el ébola para la que se armó un protocolo y contingencia para esperar a los pacientes. «Muchas veces aparece la nueva enfermedad, se conocen los datos y hemos armado una estrategia para los lugares de ingreso para aquellas personas que provengan de Wuhan, China o países cercanos».



«El protocolo está armado con la sospecha de las personas procedentes de esas naciones y aquellos que se han encontrado en esas zonas y están de regreso a Misiones».



El Funcionario precisó que existen otros aeropuertos como el de Buenos Aires, donde también deben tomarse precauciones. Citó el caso de enfermedades como el sarampión en la que a pesar de que se dijo que Misiones estaba en alto riesgo, es la capita argentina la que tienen mayor cantidad de casos. «Nosotros con nuestros principal escudo que es la vacuna hemos logrado contener a Misiones (…) cuando se arman buenos escudos epidemiológicos se consigue esto: que no ingresen por lo menos en esta vía».



A raíz del anuncio de Paraguay de tomar medidas para el ingreso de extranjeros (carnet de vacunación), el experto explicó que en el caso del coronavirus no existe vacuna para ese mal, pero dijo que los protocolos de intervención de Misiones difieren.



«Pedimos que vengan a nuestra provincia los turistas, ni estamos en contra de la salida de nuestros misioneros a otros países, pero sabemos que Paraguay tiene esa exigencia de los carnets de vacuna, así que no es extraño eso y es el único país que ha anunciado esa medida. Nosotros nos manejamos con recomendaciones y pedimos que la gente esté vacunada y que tengan el recaudo de resguardarse».



