Diego Topa fue papá a través de una subrogación

Jueves, 23 de enero de 2020

El animador infantil compartió la noticia en su cuenta personal de Instagram junto a una foto de la mano de su hija, que nació este miércoles 22 de enero





Muy cuidadoso sobre su vida privada y con el bajo perfil que lo caracteriza, Diego Topa anunció que este miércoles nació su hija, a quien llamó Mitai. El animador infantil y figura de Disney lo hizo a través de un emotivo posteo en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene casi 400 mil seguidores. “Nos emociona mucho poder contarles que nació nuestra hija, se llama Mitai. Estamos inmensamente felices de que ella nos haya elegido como sus papás", escribió desde el hospital tras la llegada de su beba.



"Es la la sensación más hermosa de la vida. Mitai vino a llenarnos de amor”, agregó sobre la llegada de su hija, quien -según informó Lio Pecoraro- pesó 3,240 kilos y mide 50 centímetros.



En octubre pasado, Topa había manifestado sus ganas de ser papá, pero no había adelantado que ya había comenzado el proceso. "Vamos a ver si el año que viene o el próximo vienen esas ganas de poder disfrutar, tengo muchas ganas de expandir mi amor. Estamos como en una espera viendo a ver qué pasa”, había dicho en diálogo con Catalina Dlugi en su programa de radio.



“¿Sería con un vientre subrogado?”, consultó la periodista. “Sería con ese sistema. Es de la única manera que puedo ahora. La vida tiene estas cosas hermosas y que uno pueda disfrutar de expandir el amor... Es hermoso que la ciencia te pueda acompañar en estas cosas, la familia, los amigos”, explicó.





“¿Ese bebé ya viene en camino?”, preguntó en ese entonces Dlugi, y agregó que tenía la información de que era un proyecto que ya estaba concretado. “No te puedo adelantar nada. Hace mucho tiempo que tengo muchas ganas de ser papá. Ojalá me acompañen el amor, la vida, el trabajo y todo para poder darle lo mejor a este amor que sé que en algún momento va a venir y va a ser pronto”, respondió el animador infantil.



Con respecto a su vida privada, había dicho que su objetivo siempre fue cuidar su carrera y su vida íntima, y se sintió muy resguardado por Disney durante estos años: “Es de una construcción mutua y de mi carrera. Vas disfrutando de cada uno de los escaloncitos que te da la vida: armar una productora, donde Disney confió en mí para los productos teatrales, en mi imagen y en todo el amor que tengo por esta empresa que me abrió las puertas de toda Latinoamérica”.



Mitai, el nombre que eligieron Topa y su pareja para llamar a su hija, es un término guaraní que en castellano significa “niña”.