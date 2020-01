Los Simpson se quedan sin una de sus voces más emblemáticas

Lunes, 20 de enero de 2020

El actor que le da voz al personaje desde 1990, anunció que dejará de hacerlo después de años de controversia. Los detalles.





Hank Azaria, el actor que durante más de 30 años puso su voz para darle vida al personaje de Apu en la serie televisiva The Simpsons, y por el cual ganó varios premios Emmy, confirmó que se retirará de ese rol tras una serie de controversias.





Apu fue durante años el personaje de la familia amarilla que despertó más polémica acerca de los inmigrantes, en particular en los últimos tiempos desde que gobierna Donald Trump.



La decisión fue anunciada por el actor de 55 años, que le dio dio vida al personaje desde que se creó en 1990, tras una conferencia con críticos de televisión.



Desde el año pasado su papel en la serie estaba rodeado de controversia por la emisión del documental "The Problem With Apu" ("El problema con Apu"), de Hari Kondabolu, que apuntaba a demostrar que el personaje promovía estereotipos raciales. Además ponía énfasis en cómo un hombre blanco daba voz a un personaje asiático, que era reflejado como pobre, con marcado acento y con un trabajo en una tienda.





"Todos sentimos que era lo correcto al respecto"



"Lo que vayan a hacer con el personaje es su asunto, depende de ellos, aún no lo han resuelto", señaló el actor neoyorquino al portal SlashFilm. "Todo lo que acordamos es que ya no voy a hacer la voz. Hemos tomado la decisión juntos, todos sentimos que era lo correcto al respecto", acotó.



El actor de "Godzilla" y de "Night at the Museum: Battle of the Smithsonian" aclaró que no volverá a interpretar la voz de Apu "al menos que haya una época de transición o algo parecido".



Además de Apu, Azaria también interpreta las voces de Moe Szyslak (que atiende en la taberna de Springfield), y de otros personajes secundarios como el empleado de la tienda de cómics, Carl Carlson, Cletus Spuckler, el Profesor Frink, el Dr Nick Riviera, entre otros.



En una entrevista de 2018 Azaria se refirió a su personaje. "Me ha abierto los ojos, creo que lo más importante es que tenemos que escuchar a las personas del sur de Asia, gente de la India que vive en este país cuando hablan de lo que sienten, cómo piensan acerca de este personaje y cuál es su experiencia en Estados Unidos", declaró.



Hank no es el primer actor que abandona un personaje en la ya legendaria tira animada. En 2015, después de 26 temporadas, Harry Shearer, que doblaba las voces de Flanders, el señor Burns, Smithers, el director Skinner, Lenny, Otto, el reverendo Lovejoy y el doctor Hibbert, dejó la serie por desavenencias con las condiciones laborales de ese momento, que trataban de una reducción del sueldo significativamente para segurar el futuro del programa.



Por otro lado, recordemos que el creador de la familia de Springfield, Matt Groening, confirmó en 2019 que hay planes para llevar su serie a la pantalla grande por segunda vez.