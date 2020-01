La declaración secreta de Stiuso sobre Cristina Kirchner Viernes, 17 de enero de 2020 A cinco años de la muerte del fiscal Nisman, Infobae accedió a un documento que no se conocía: la declaración que en marzo pasado hizo el ex espía en la causa Antonio “Jaime” Stiuso, el hombre fuerte de la inteligencia argentina hasta diciembre de 2014, se presentó el 13 de marzo de 2019 a declarar en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman. Era la tercera vez que hablaba en el expediente. Pero la diferencia con las anteriores es que ni su presencia en Comodoro Py ni su testimonio se conocía hasta hoy. En su presentación, Stiuso apuntó directamente contra la vicepresidenta y ex presidente, Cristina Kirchner, por la existencia de una presunta inteligencia paralela que lo investigó.



“A los trece días del mes de marzo de 2019, comparece en la mesa de entradas de esta Fiscalía el Sr. Antonio Horacio Stiuso, quien manifestó su voluntad de brindar testimonio en el marco de las presentes actuaciones”, dice la foja 23.096 de la causa a la que accedió Infobae.



El ex director general de Operaciones de la ex SIDE se presentó ante el fiscal Eduardo Taiano para hablar sobre una carpeta que en febrero de 2017 aportó a la causa el Ministerio de Seguridad de la Nación, entonces a cargo de Patricia Bullrich. Se trata de un documento que, según la presentación, fue encontrado en el Ministerio en un sobre y habría sido elaborado durante la gestión anterior – de María Cecilia Rodríguez– y que “se vincula a la investigación por la muerte del Dr. Alberto Nisman”.



Esa carpeta contiene información sobre Nisman, su ex esposa y jueza federal, Sandra Arroyo Salgado, Stiuso y otros agentes de inteligencia. Serían datos de inteligencia ilegal y para Stiuso es la demostración de que lo seguían a él y a su familia y fue la base de lo que llamó en su declaración una “campaña mediática” en su contra. “La señora esta que presidía el gobierno pedía informes y tenía que controlar. La campaña de desprestigio iba atada a todo esto. Todo esto partía del cerebro enfermizo de la mujer”, dijo sin nombrarla sobre la ex presidente y actual vicepresidenta Cristina Kirchner, quien decidió apartar a Stiuso de la inteligencia argentina el 18 de diciembre de 2014.



En el juzgado de Marcelo Martínez De Giorgi, Stiuso se presentó como querellante de una causa en donde se investigan unos documentos que había en la residencia de Cristina Kirchner en El Calafate, secuestrada durante un allanamiento que hizo el juez Claudio Bonadio por la causa de los cuadernos. Allí aparecieron dos carpetas: una a nombre de Horacio “Jaime” Stiuso y un hombre de su confianza, Pedro “Lauchón” Viale, asesinado en un extraño operativo en 2013."House to House, vinculaciones empresas Stiuso" era el nombre de un folio con 27 hojas, tal como reveló Infobae en septiembre de 2018.



Los puntos centrales de la declaración que Stiuso hizo en marzo pasado en la causa Nisman apuntan a sostener que había una campaña de desprestigio en su contra y una inteligencia ilegal paralela. Para lo primero se basó en la carpeta del Ministerio de Seguridad; sobre lo segundo, solo sus dichos. “Si ustedes se fijan la campaña mediática, los focos principales eran los teléfonos míos”, dijo en una declaración que quedó plasmada en 14 páginas.



Muchos de los dichos que quedaron asentados en marzo y que se mantienen bajo reserva son precisiones o ampliaciones de la segunda declaración que el ex espía había hecho el 29 de febrero de 2016, ante la jueza de instrucción Fabiana Palmaghini. Según pudo saber Infobae, en aquella exposición Stiuso afirmó: “Estoy convencido de que a Albero Nisman lo mataron”, que el fiscal y él pasaron a ser “un obstáculo” para el cumplimiento del Memorándum con Irán y que “cuando la ex presidente decidió negociar con Irán, quedo esposada y como rehén de ese país”. El espía afirmó además: “Estoy seguro que Alberto era un blanco” de una inteligencia paralela.



En esta tercera declaración en la causa Nisman, Stiuso señaló que periodísticamente a comienzos de la investigación por la muerte del fiscal se difundían sus llamados del fin de semana de la muerte de Nisman con Alberto Massino, ex director general de Análisis de la ex SIDE, pero no las comunicaciones que también registraron esos días el ex jefe del Ejército César Milani o Fernando Pocino, ex director general de Reunión Interior de la ex SIDE. “Los únicos que aparecían eran los míos, los de Massino, pero no los restantes, en donde aparece la vinculación con Milani”, dijo. Todos esos teléfonos forman parte de un entrecruzamiento de llamadas que está haciendo el fiscal Taiano.



También contó que el 18 de febrero de 2015, un mes después de la muerte de Nisman, se fue del país a los Estados Unidos y que el gobierno lo investigó. “El 18 hay una intrusión en el sistema de migraciones, pidiendo por mí, el 18 a las 16:30 aproximadamente. Esa información es oficial y corresponde a otra causa que es la de la lista de espiados, creo que Bullrich y Laura Alonso hicieron una denuncia en el catorce (NdA: juzgado federal 7, secretaria 14). Ahí descubrimos que el gobierno había metido los dedos en migraciones a ver si yo estaba en el país entonces a partir de ahí focalizan la campaña una vez que aparece Alberto muerto, en los teléfonos”, relató.



En la fiscalía de Taiano le preguntaron por qué, a su criterio, esa carpeta podía estar en el Ministerio de Seguridad. Y Stiuso contestó: “Porque lo que yo analizo es que hay varios problemas que tenían, uno era el problema de la muerte de Alberto, el otro era el encubrimiento de este agente de la Federal que venían tapándolo. O sea: era una carpeta de problemas a nivel de Ministerio. Pero más que la ministra, debería ser parte de inteligencia criminal. Está la evolución de cómo comenzó la desclasificación, como desclasificaron a nosotros los archivos. Se ve que tenían algún problema, los había sorprendido cuando trasciende lo de este Yosi, porque en realidad lo habían estado encubriendo. Y después lo de Alberto, cómo manejar lo del entrecruzamiento y dirigirnos hacia la campaña oficial. Después está lo del caso nuestro, lo de la familia de Alberto, mi familia, que la señora esta que presidía el gobierno pedía informes y tenía que controlar. La campaña de desprestigio iba atada a todo esto. Todo esto partía del cerebro enfermizo de la mujer, porque esto de los encuentros íntimos lo dice en cadena oficial. En ese momento también seguían a mi señora, porque no habían podido descubrir dónde vivía. Quisieron ponerme custodia de prepo y mi abogado tuvo que ir a hablar para que la rechazara”.