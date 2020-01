La reconstrucción que realizó la Justicia de Nisman Viernes, 17 de enero de 2020 A cinco años de su muerte, Infobae repasa lo que rodeó al fiscal de la causa AMIA en sus últimos días de vida. Su regreso anticipado, la presentación de su denuncia, los contactos con la SIDE, los custodios y Diego Lagomarsino. La entrega del arma y el hallazgo del cuerpo. Los horarios clave Para explicar cualquier muerte violenta, hay que entender qué pasó en la vida del protagonista. A cinco años del fallecimiento de Alberto Nisman, la Justicia reconstruyó a través de testimonios y distintas pruebas cómo fueron los últimos días del fiscal que investigaba la causa AMIA. Desde su apurado regreso a Buenos Aires en medio de sus vacaciones en Europa por el cumpleaños de su hija mayor, su denuncia contra la entonces presidenta Cristina Kirchner -hoy vicepresidenta- hasta el momento que su cuerpo fue encontrado en el baño de su departamento en la torre Le Parc, de Puerto Madero, con un tiro en la cabeza.



12 de enero de 2015



Alberto Nisman llega al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 9.15 proveniente de España. Interrumpió el viaje de 15 de su hija Iara, con la intención de regresar a los pocos días. Volvía para hacer su denuncia, convencido de que la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó iba a desplazarlo.





Nisman se hace presente en la UFI-AMIA. Se reúne con Fernando Comparato -secretario letrado de esa unidad-, a quien pone en conocimiento respecto de su decisión de presentar la denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner, otros funcionarios del gobierno nacional y personas allegadas. Comparato le recomienda hacerlo en febrero. Nisman le advierte que lo hará ya. Se reúne con los secretarios Soledad Castro y Armando Antao Cortez para ultimar los detalles de la presentación para el miércoles 14/1/2015.





Nisman se contacta con Guido Bernabé Miranda -diariero- a quien le solicitó el diario del fin de semana y le informó su deseo de reanudar el servicio que éste le prestaba y que había sido suspendido hasta el mes de febrero de 2015. También llama a Gustavo Lopreiato para pedirle que repare el aire acondicionado al día siguiente.



13 de enero de 2015



Durante ese día Nisman no concurre a la Fiscalía. Se contacta con las entonces diputadas Patricia Bullrich y Laura Alonso para verse en la UFI AMIA al día siguiente. También llama a un familiar, Jonathan Paulo Garfunkel, para pedirle la devolución de un dinero prestado.





14 de enero de 2015



8:00. Nisman recibió en su departamento a los secretarios Antao Cortez y Castro. Firma la denuncia y otros documentos de la causa que estaban bajo su órbita.





8.30. Se presenta la denuncia ante el juzgado de Ariel Lijo, donde se investigaba el encubrimiento en la causa AMIA. Allí se acusaba a la presidenta Cristina Kirchner y el canciller Héctor Timerman de encubrir a los iraníes prófugos del atentado a la AMIA. En la denuncia se acusa también al piquetero Luis D’Elía, el lobbista iraní Jorge “Yussuf” Khalil, el ex líder de Quebracho Fernando Esteche, el diputado camporista Andrés “Cuervo” Larroque y el ex fiscal y ex juez Héctor Luis Yrimia. La denuncia incluye a un hombre identificado como un agente de inteligencia, al que señala como “Allan”, que resulta ser Ramón Allan Bogado.



Nisman se contacta con Lijo, por esos días subrogado por la jueza María Servini para avisarle de la presentación.





Entre las 9 y las 10, Nisman va a la Fiscalía. Se reúne con el periodista de Infobae Laureano Pérez Izquierdo. Más tarde, Diego Ángel Lagomarsino se hace presente en la sede de la Fiscalía y mantiene una breve reunión con Nisman. El fiscal lo invita a pasar a un despacho y le entrega un manojo de hojas para que las leyera. Es la denuncia que terminaba de realizar.





Al mediodía, Nisman recibe a las diputadas Patricia Bullrich y Laura Alonso para explicarles la denuncia. Allí asegura que no tenía miedo por su persona pero sí por sus hijas. Y que se enteró por Gils Carbó que habían llegado más amenazas en su contra a fin de 2014. La entonces procuradora le ofreció más custodia y él lo rechazó.





Acepta la invitación para ir esa noche al programa “A Dos Voces” -canal Todo Noticias-. Se entera de que las diputadas se encontraban organizando una posible presentación para el día lunes 19 de enero de 2015 ante el Congreso Nacional con motivo de los hechos denunciados.



Se encuentra con el periodista de La Nación Hernán Cappiello -a quien le dice “cuidame, no me dejen solo en esta, me la juego toda”-, con el luego diputado Waldo Wolff, con miembros de la AMIA y de la DAIA -a quienes les señala la existencia de escuchas telefónicas que no podían ser divulgadas hasta que no recibiera una autorización por parte de Oscar Parrilli, jefe de la Secretaría de Inteligencia-, y con la periodista de Clarín Natasha Niebieskikwiat. Por su parte, habla por teléfono con los periodistas Raúl Kollmann, Fernando Ortega Zabala, Daniel Berliner, y con el agente de modelos Leonardo Santos.





Envía un mensaje a varios de sus contactos a través de “Whatsapp” con el siguiente texto: "...este es un mensaje de difusión masiva para un grupo pequeño y querido de amigos y allegados que no siguen el día a día mi actividad. Es simplemente informativo, por favor No responderlo. Debí suspender intempestivamente mi viaje de 15 años a Europa con mi hija y volverme. Imaginarán lo q eso significa. Pero a veces en la vida los momentos no se eligen. Simplemente, las cosas suceden y eso es x algo. Esto q voy a hacer ahora igual iba a ocurrir. Ya estaba decidido. Hace tiempo q me vengo preparando para esto., pero no lo imaginaba tan pronto. Sería largo de explicar ahora, como uds ya saben, las cosas suceden y punto. Así es la vida. Lo demás es alegórico. Algunos sabrán ya de q- estoy hablando, otros algo imaginarán y otros no tendrán ni idea. HASTA dentro de un Rato. Me juego mucho en esto. Todo, diría. Pero siempre tomé decisiones y hoy no va a ser la excepción. Y lo hago convencido. Sé q no va a ser fácil. Todo lo contrario. Pero más temprano que tarde la verdad triunfa y me, tengo mucha confianza. Haré todo lo q esté a mi alcance, y más también, sin importar a quien tenga enfrente. Gracias a todos. Será justicia!!! Ah. Y aclaro x si acaso q no enloquecí ni nada parecido. Pese a todo, estoy mejor q nunca. Ja ja ja ja ja ja...”.





21:00. Los custodios Miño, Niz, Mendes y Pérez Méndez se ocupan del traslado del fiscal a los estudios de Canal 13. Habla con el periodista Edgardo Alfano, previo a la entrevista televisiva, sobre su retorno de Europa, las amenazas hacia su persona y la gravedad de su denuncia. En el canal se cruza con la diputada Elisa Carrió, a quien saluda, y con el periodista Nicolás Wiñazki. Al finalizar, es trasladado por sus custodios a su domicilio en Puerto Madero.





15 de enero de 2015



Primera mañana. Se contacta con una de sus secretarias privadas -Felicitas Mas Feijóo- para preguntarle sobre su entrevista televisiva y con otra de sus secretarias -Victoria Buigo- para consultarle por sus vacaciones.





Mediodía. Llama a Alonso y Bullrich en relación con una conferencia de prensa que había prestado el canciller Timerman momentos antes. Timerman había rechazado la caída de las alertas rojas por el Memorándum. Contacta a Alberto Mazzino -entonces director general de Análisis de la Secretaría de Inteligencia-, con quien conversa respecto de lo sucedido, sus impresiones y las de Francisco “Paco” Larcher -ex subsecretario de Inteligencia- y las de Antonio Stiuso -director general de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia-. También se comunica con Luis Czyzewski -padre de una víctima del atentado- y con el periodista Berliner.



Se recibe en la UFI-AMIA la invitación a la Comisión Parlamentaria organizada para el lunes siguiente. Nisman avisa a la procuradora general de la Nación. Envía un oficio a la Secretaría de Inteligencia solicitando la desclasificación de información para evitar limitaciones al momento de realizar manifestaciones en la reunión del día 19 de enero de 2015 en el Congreso de la Nación.





Nisman vuelve a su casa. Se encuentra a Gladys Gallardo -empleada de la Fiscalía que además se ocupaba de tareas domésticas en el departamento del fiscal-, a quien le preguntó sobre el revuelo que se había generado con su accionar y le manifestó que “lo iban a querer ´voltear´” pero que no iban a poder. El fiscal le pide que le cocine un “pastel de papa” para el lunes siguiente al mediodía dado que a las 14 se dirigiría al Congreso.





16 de enero de 2015



Nisman almuerza con el periodista Cappiello en el restaurant “Itamae” ubicado en Puerto Madero. Allí le habría confirmado tener información relacionada con Allan Bogado como agente de inteligencia y su vinculación con “La Cámpora”. Habla además con Claudio Rabinovitch -asesor de prensa de la UFI AMIA- y con el fiscal federal Carlos Stornelli, con quien conversa sobre su denuncia. Stornelli le pregunta si se volvió loco y le ofrece guardar el material en su fiscalía.





Recibe a la secretaria Castro en su domicilio. “Mirá cómo tengo que trabajar”, dice mostrando cortinas cerradas. Castro pone reparos a la audiencia pública prevista para el lunes. Recibe más tarde a Rabinovitch, quien aconseja sobre la información confidencial y el contexto político. Habla con Alonso y le dice: “El lunes voy fuerte con pruebas!!!!”. También con Mazzino, a quien le consulta por Antonio Stiuso. Con Stiuso no podía contactarse, pese a que lo había intentado en varias oportunidades.





Habla con su ex mujer, la jueza Sandra Arroyo Salgado. Ella le reprocha su regreso a Buenos Aires. Nisman responde: “No entendés nada, no podía NO hacerlo. Ya te lo explicaré personalmente” y “yo te mandé copia del pasaje. Volvía en cuatro días y seguía todo igual. Vos no lo aceptaste. Y no quiero hablar más por acá. Disfrutá del viaje y cuando vuelvas si querés te explico”.



