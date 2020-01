El Gobierno enviará un nuevo proyecto de Hidrocarburos

Viernes, 17 de enero de 2020

La iniciativa buscará generar inversiones, potenciar el desarrollo de la cadena productiva, crear empleo y aumentar las exportaciones, dijeron en el Ministerio de Desarrollo Productivo

El gobierno enviará al Congreso durante el periodo de extraordinarias un proyecto de ley que establece un nuevo marco normativo para el sector de hidrocarburos, convencionales y no convencionales, aseguraron fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo.



“La norma dará certezas para generar inversiones que permitan incrementar la producción de gas y petróleo, desarrollar una cadena productiva, impulsar la creación de puestos de trabajo e impulsar las exportaciones”, agregaron.



El Gobierno aún no quiere difundir los detalles de la iniciativa porque “faltan ajustar algunos detalles”, pero el objetivo es hacerlo cuanto antes para que ingrese en al Parlamento en las próximas semanas. El proyecto recoge todas las propuestas que los distintos actores del sector han ido haciendo en los últimos meses a los funcionarios.



De todas maneras, fuentes de la industria afirmaron que la iniciativa incluiría garantía de acceso a los dólares, beneficios impositivos para la repatriación de dividendos, amortización acelerada del capital y la posibilidad de poder resguardar los fondos en un fideicomiso en el exterior. Por otra parte, la norma contemplaría estabilidad para las inversiones, es decir, que estén protegidas frente a eventuales cambios normativos. Se trata, en líneas generales, del proyecto que ya había trabajado el presidente de YPF, Guillermo Nielsen, durante la campaña para potenciar Vaca Muerta.



El texto fue elaborado a partir del diálogo con todos los actores del sector y abarca a los distintos segmentos de la actividad: la producción no convencional y la convencional, el off shore y la recuperación secundaria y terciaria, agregaron desde la cartera que preside Matías Kulfas.



Adicionalmente, dijeron en Desarrollo Productivo, se acordó mantener una mesa de diálogo entre el gobierno nacional y los empresarios, quienes se comprometieron a acompañar el proceso de normalización económica del país.



Los empresarios conocen los lineamientos generales del proyecto, ya que Kulfas se los adelantó en las últimas horas, en el mismo momento en que les avisó que el presidente Alberto Fernández los recibiría el jueves a las 18 en la Casa Rosada. Pero no conocen el detalle fino, y tampoco fue expuesto por el mandatario en el encuentro. Según repasó una fuente que participó ayer del encuentro, Fernández les dijo que para el Gobierno el sector es estratégico, así como también lo son los rubros agroindustrial y minero.



“Nos dijo que el sector es estratégico, que el Gobierno lo entiende así y que va a generar todas las condiciones para que se desarrolle porque si al sector le va bien, al país le irá bien. Sabe que la actividad requiere de garantías de protección de las inversiones y que el proyecto las contempla”, señalaron desde una de las empresas productoras de hidrocarburos.



“Hubo muy buen clima. Fue una reunión muy interesante en la que todos destacaron la convocatoria al diálogo y la propuesta del Presidente de mantener el diálogo constante”, dijeron cerca de Kulfas, quien fue el que convocó el encuentro en la Rosada.