Renunció el primer ministro de Ucrania Viernes, 17 de enero de 2020 Oleksiy Honcharuk lo anunció mediante un comunicado en Facebook. Presentó su dimisión luego de que se filtraran conversaciones en las que aseguraba que el presidente Volodymyr Zelenskiy no sabía nada de economía El primer ministro de Ucrania, Oleksiy Honcharuk, presentó hoy su dimisión al presidente Vladimir Zelenski tras hacerse público un audio en las que varias voces, una de las cuales es supuestamente la de él, critica la gestión del mandatario.Honcharuk publicó una carta abierta en su página de Facebook en la que se desvinculó de estos hechos, alabó la gestión del presidente ucraniano y afirmó que ya había entregado la solicitud de renuncia a Zelenski.



“Vine al puesto para ejecutar el programa del presidente. Él es un ejemplo de transparencia y honradez para mí. Sin embargo, para eliminar cualquier duda sobre nuestro respeto y confianza en el presidente, escribí una petición de renuncia y se la presenté al presidente con derecho de llevarla ante el Parlamento”, alegó.



El primer ministro aseguró que el audio comprometedor fue “manipulado” y busca crear “artificialmente” la idea de que su equipo no respeta al mandatario, al que calificó de “un hombre en el cual los ucranianos han depositado una confianza sin precedentes”.



Honcharuk afirmó que Zelenski “tiene todo el derecho de evaluar la efectividad de cada miembro de su equipo, encargado de promover los cambios que necesita el país”. En las grabaciones, filtradas esta semana en Youtube, se escuchan voces parecidas a las del primer ministro, la subdirectora del Banco Nacional de Ucrania, Ekaterina Rozhkova, y de la ministra de Finanzas, Oksana Markárova, que debaten la política económica del país y cuestionan las capacidades del presidente.



La voz que se parece a la de Honcharuk afirma en determinado momento que el jefe de Estado ucraniano es un “profano total en economía”.



Tras hacerse públicas las grabaciones varios diputados exigieron la renuncia de Honcharuk, quien se defendió desvinculándose del audio y afirmando que continuaría con sus labores.Por su parte, el periodista ucraniano Yuri Butúsov restó importancia al asunto, al estimar que se trata de maniobras políticas para distanciar al primer ministro del presidente.



“En las grabaciones no hay nada ilegal o amoral. Solo estupidez, algo que nuestras autoridades no condenan”, escribió en su cuenta de Facebook.



Honcharuk, de 35 años, ocupó la jefatura del Gobierno en agosto de 2019.