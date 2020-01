Además de computadoras, el Gobierno podría entregar celulares

Lo confirmó Adriana Puiggrós, viceministra de Educación. La idea es vincularlo con el Plan Nacional de Lecturas.





La viceministra de Educación de la Nación, Adriana Puiggrós, confirmó este viernes el regreso del programa Conectar Igualdad y adelantó que, además de computadoras, los estudiantes podrían recibir celulares.



"Vamos a empezar a trabajar lo antes posible, pero no sabemos cuándo. Primero hay que hacer un inventario. La idea es vincular (el programa) con el Plan Nacional de Lecturas, que va a ser multiplataforma. Hay una diferencia con hace cuatro años: hoy la mayoría de los chicos usan el celular, con lo cual seguramente vamos a incorporarlo también", aseguró Puiggrós.







De todas formas, la funcionaria advirtió que se trata de "una época de restricciones económicas, por lo que no se puede decir que vamos a llenar el país de computadoras".



"Estamos haciendo un inventario para ver dónde están las computadoras que se entregaron y en qué condiciones. El programa fue desarticulado, por lo que no quedó personal. No existe nada más que computadoras repartidas por el país. Tenemos la información de que se han hecho compras de computadoras posteriores a la desarticulación del plan, así que primero tenemos que ubicarlas", agregó.







Y cerró, en esa línea: "Hay que pensar todo muy bien. Vamos a hacer un balance de las posibilidades, pero hay una indudable necesidad de digitalizar el sistema educativo".



El primer plan Conectar Igualdad fue lanzado en 2010 por la entonces presidenta Cristina Fernández Kirchner. Hasta el 2015 se entregaron unas 5 millones de netbooks entre estudiantes secundarios de todo el país.