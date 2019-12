Apareció en un camping de Misiones la familia de Moreno: “Quería informarles que estamos todos bien”

Lunes, 30 de diciembre de 2019

Estaban en la localidad de Garuhapé. Habían tenido un desperfecto con la camioneta. Una de las hijas posteó un mensaje de agradecimiento en Facebook.





"Hola, muy buenas tardes. Quería informarles que estamos todos bien. Gracias a todos los que se preocuparon. La familia está toda bien. Volveremos pronto. Gracias".





​El posteo lo escribió Micaela, la hija mayor de los Decheff en su cuenta de Facebook pasadas las 17, poco más de una hora después de que se conociera oficialmente que la familia buscada este lunes estaba a salvo en Misiones.



Enterate de qué se habló hoy para no quedarte afuera del mundo

Luego, Clarín accedió a la foto de la familia a pleno, sana y salva en el camping de Gruta India, de la localidad misionera de Puerto Rico. Allí los encontró la Policía y les avisó que los estaban buscando.



Los Decheff eran buscados desde hacía más de 48 horas por sus parientes, quienes habían perdido contacto telefónico con ellos luego de que les avisaran que estaban saliendo de Puerto Libertad, rumbo a Buenos Aires.



La aparición de la familia fue confirmada por fuentes judiciales: "Los padres fueron trasladados a la comisaría de Puerto Rico para contar qué les pasó, mientras las chicas se quedaron en el camping de Gruta India, en Garuhapé".



Ya en la seccional de la localidad de Puerto Rico explicaron que pararon en ese camping porque "sufrieron un desperfecto mecánico en la camioneta". La familia iba a bordo de una Ford EcoSport negra.





"Aparentemente, en el lugar no había señal de celular y por eso no se comunicaron con nadie", detallaron las fuentes.



Argentino Miguel Decheff, su mujer Gladis y sus tres hijas Micaela (17), Camila (14) y Celeste (6) se habían ido el 21 de diciembre al Chaco ​a pasar la Navidad con sus parientes a bordo de su Ford EcoSport negra.





De allí, luego viajaron a las Cataratas del Iguazú ​​y el sábado 28 decidieron regresar a Moreno, donde viven. Al menos eso les dijeron a sus familiares.



Pero nada se supo de ellos desde entonces y sus parientes salieron a pedir ayuda por los medios para dar con ellos tras 48 horas sin contacto.



“Ellos juntan plata todo el año para irse a pasar Navidad con su familia en el Chaco y disfrutar de su mes de vacaciones”, contó Antonella, una de las parientes que motorizó la búsqueda y que subrayó en todo momento que el contacto por redes sociales es permanente: por eso la preocupación al no tener noticias de ellos durante todo el fin de semana.



Sólo sabían que el sábado 28 de diciembre habían salido a las 8.07 rumbo a Buenos Aires desde un hospedaje en Puerto Libertad, que a las 9.17 habían pasado por una estación de servicio YPF de la ruta 12 porque Micaela subió una foto a su estado de WhastApp; y que a las 12 Gladis le había confirmado a sus parientes de Chaco que estaban en viaje de regreso a Moreno.



Luego, los celulares de la familia Decheff daban apagados, salvo el de Micaela al que sus familiares llamaron hasta las 23.30 del sábado 28 de diciembre sin tener respuesta. Después, el silencio. Y la angustia.



Fue así que este lunes, Antonella decidió acudir a los medios de comunicación. "Cuando fuimos a la comisaría, nos dijeron que había que hacerla en el último lugar que estuvieron y que mientras teníamos que esperar, que si hubo un accidente les iban a avisar. Nosotros no podemos viajar y tampoco esperar”, decía la joven que le cuidaba la casa a la familia desaparecida.



Ante esto, la Justicia de Moreno tomó el caso de oficio y recayó en la fiscalía de Federico Soñara, la UFI N°4. También la Policía de Misiones se motorizó en la búsqueda.



Así fue que llegaron al lugar de Puerto Libertad donde habían estado alojados los Decheff hasta el sábado y confirmaron que habían partido por la mañana de ese 28 de diciembre.



Minutos más tarde, llegó la buena noticia: los policías misiones dieron con ellos en el camping de Gruta India, en Puerto Rico, una localidad que queda a más de 100 kilómetros por la ruta 12 de Puerto Libertad, y a unos 150 kilómetros al norte de Posadas.