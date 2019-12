El incendio en Valparaíso arrasó con más de 200 viviendas y creen que fue intencional

Jueves, 26 de diciembre de 2019

El ministro de Agricultura aseguró que los presuntos culpables “saben cómo hacer daño”, ya que lo habrían iniciado en días de máxima temperatura y a la hora en que las aeronaves dejan de volar, en plena Nochebuena





Helicópteros forestales descargaron miles de litros de agua este miércoles sobre barriadas humeantes de la parte alta del puerto de Valparaíso para terminar de apagar incendios forestales que entre el martes y miércoles arrasaron con al menos 200 viviendas sólidas y de madera.



Decenas de habitantes de los cerros Rocuant y San Roque escarbaban el miércoles entre las ruinas de las que fueron sus viviendas, y desesperados pedían palas, máscaras, guantes y agua para asegurarse de que un rebrote entre los restos humeantes no reavive las gigantescas llamas que se llevaron sus casas.



“Se están haciendo las investigaciones y hay altísimas probabilidades de que este incendio sea intencional”, señaló el ministro de Agricultura, Antonio Walker, y añadió que la hipótesis también es contemplada por la Policía de Investigaciones y los Carabineros. No obstante, indicó que es difícil comprobar la culpabilidad.



Walker añadió que las características urbanas hacen que sea difícil de combatir el fuego, debido a la imposibilidad de trabajar con aeronaves. Según indicó, la gente que los estaría provocando “sabe perfectamente cómo hacer daño”.





Por ello, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, sostuvo que el gobierno presentará una querella por el delito de incendio contra quienes resulten responsables. “Se ha avanzando bastante en el control (del fuego) pero sin embargo (el incendio) no está controlado”, agregó Blumel.



Un par de incendios forestales estallaron uno tras otro el martes al atardecer y, al amanecer del miércoles avanzaron sobre barriadas de los cerros Rocuant y San Roque, destruyendo más de 120 viviendas ubicadas en la parte alta y en las quebradas de los cerros. De momento no se ha informado de víctimas.



“Acá no hay grifos y las casas se quemaron sin que nadie pudiera hacer nada... se quemó mi casa y la de mi sobrina, que la había inaugurado hace un mes”, relató César, un vecino que se identificó solo por su nombre de pila.



Fuertes ráfagas de viento avivaron las llamas que saltaron de un lado a otro de las calles, dejando sólo escombros y humaredas.



Las autoridades del puerto también creen que los incendios fueron intencionales. “Todavía no tenemos la certeza, pero todo indica que el incendio de ayer fue intencional, y se inició en un sector bastante cercano a las casas”, dijo Ezio Passadore, encargado de emergencias de la municipalidad de Valparaíso. El incendio se produce más de dos meses después de iniciado un estallido social con masivas movilizaciones en demanda de medidas para enfrentar la desigualdad, y que ha dejado 28 muertos.



Las barriadas de la parte alta y de las quebradas de los cerros afectados nacieron de ocupaciones ilegales de terrenos. Algunas no poseen agua corriente ni alcantarillado y son abastecidas por camiones cisterna un par de veces por semana.



El último mes la parte alta de Valparaíso ha sido afectada por varios incendios forestales, durante la peor sequía que afecta Chile desde que se mantienen registros. El peor siniestro se registró en abril de 2014, cuando murieron 15 personas, 2.200 viviendas fueron arrasadas y más de 10.000 fueron desplazadas.