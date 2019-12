De Brito reveló quiénes debutarán como panelistas de LAM

Lunes, 23 de diciembre de 2019

El periodista comunicó que dos figuras serán "angelitas" por primera vez y lanzó una frase que puede sacudir la grilla de programación de El Trece.





Ya metido de lleno en sus merecidas vacaciones, Ángel de Brito le dedicó gran parte de la tarde del domingo a interactuar con sus seguidores de Twitter a través del hashtag #ÁngelResponde con el que suele contestar preguntas sobre la farándula, el Súper Bailando y el programa que él conduce, Los Ángeles de la Mañana, ciclo del cual deslizó varias novedades en esta ocasión, como por ejemplo, dos importantes incorporaciones.



El periodista recibió centenares de consultas, por lo que se convirtió rápidamente en tendencia de la red social del pajarito, donde posee más de tres millones de seguidores, y se animó a dar el nombre de dos mujeres que debutarán como panelistas del programa de El Trece en 2020. Tras ser indagado sobre quiénes serán las “angelitas” del año que viene, Ángel indicó que Matilda Blanco y Cinthia Fernández continuarán haciendo reemplazos al igual que en la última semana y que las debutantes serán Marina Calabró y Majo Martino. Sin embargo, no aclaró que sean permanentes, algo difícil teniendo en cuenta el caso de la integrante de El Diario de Mariana, ya que es columnista de lunes a viernes en Lanata sin filtro (Radio Mitre), cuyo horario coincide con el de LAM.



“¿El año que viene siguen con el mismo horario LAM? Vamos por LAM los sábados”, le escribió una seguidora a Ángel, motivo por el cual él se encargó de deslizar un cambio que de concretarse sacudiría la grilla del canal dirigido por Adrián Suar.





“Quizás haya más”, lanzó el periodista. Vale recordar que el 2019 fue un gran año para su programa, no solo por haber liderado el rating en su franja horaria, sino también por haber pasado de hacer una hora y media de aire a dos, moviendo el horario de inicio a las 11 am.





El viernes 20 de diciembre fue la última emisión en vivo de Los Ángeles de la Mañana, que volverán a salir en directo para iniciar su quinta temporada desde el 2 de enero. “Le queremos agradecer a ustedes que nos vieron todo el año en el horario anterior y en este horario también, por suerte lideramos el horario y el rubro, así que gracias por acompañarnos todos los días”, expresó el conductor al despedirse de su audiencia.