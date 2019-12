Mirtha se despidió de la TV con un mensaje sobre el Gobierno Lunes, 23 de diciembre de 2019 La conductora volverá a la pantalla el 7 de marzo, dado que no hará temporada de verano.



Como ya había adelantado el domingo pasado, Mirtha Legrand finalizó con la edición 2019 de sus ciclos La noche de Mirtha y Almorzando, y recién los retomará el sábado 7 de marzo de 2020, con la temporada número 52, todo un hito televisivo.



De esta forma, la conductora estará dos meses fuera de la pantalla de eltrece porque no hará sus programas desde Mar del Plata como suele suceder cada verano. Recordemos que Legrand incluso sugirió "dejar de cobrar" su sueldo para poder llevar sus cenas y almuerzos a la costa. Sin embargo, esto no pudo concretarse.



El domingo 22 se llevó a cabo el último programa de Almorzando, y Legrand lo comenzó agradeciendo a la producción, a toda la gente que lo hace posible, a su familia, y al público.



"A veces no estoy bien de ánimo y es mi familia quien está siempre acompañándome, quisiera por momentos estar en mi casa, durmiendo, descansando, pero adoro hacer este programa", aclaró, y mencionó al "público fiel" que la sigue viendo en ambos horarios.



Por otro lado, una vez sentada con sus invitados -Antonio Grimau, Campi, Andrea Politti, Graciela Alfano, el Turco Naim y Viviana Saccone-, Legrand prefirió eludir los tópicos políticos pero sí reconoció sentir "una angustia terrible" por el estado del país. "A veces me pregunto si vamos a salir adelante, si se va a acabar el hambre", expresó, para luego referirse al mandato de Alberto Fernández. "Creo que hay que darle tiempo a este nuevo Gobierno", remarcó.



Por último, al hacer el brindis final, Mirtha pidió que haya "paz, amor, trabajo y salud", y les deseó felices fiestas a los televidentes. "Nos vemos el 7 de marzo del año próximo", concluyó.



En cuanto a lo que hará en sus meses sabáticos, Legrand le había contado a LA NACION sobre sus planes: "Descansaré, iré a Mar del Plata, veré teatro y amigos. Y si no hace mucho frío, en febrero iré a París después de cinco o seis años, seguramente para pasar mi cumpleaños. Aún no sé si Marcela [Tinayre] me acompañará", detallaba la conductora.