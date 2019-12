Eugenia Tobal y un emotivo mensaje para su hija

Viernes, 20 de diciembre de 2019

A poco de haberse convertido en madre, la actriz publicó fotos de la pequeña Ema y le expresó todo su amor.



A casi una semana de haberse convertido en madre por primera vez, Eugenia Tobal publicó nuevas imágenes de la pequeña Ema y le dedicó unas palabras llenas de amor.



"Pensar que así estaba en la panza... y nunca imaginamos lo sucedería al verla... una locura de amor que trae con ella una serie de emociones absolutamente desconocidas hasta el momento y ni hablar de la revolución en tu cuerpo, tus emociones, tu cabeza y sin dudas tu corazón", expresó Tobal en un post que acompañó con una nueva postal de su pequeña descansando sobre su pecho.



"Capítulos nuevos en mi vida se empiezan a escribir en un libro inédito para mi #EmaMiAmor. Gracias @lamanada", concluyó la actriz mencionando a su pareja y padre de su hija, Francisco García Ibar.



Tobal también mostró en una historia de Instagram, el primer encuentro entre Romeo, su perro de raza Maltés de 7 años, y Ema. La mascota de la actriz la acompañó en cada momento de su embarazo, al igual que los de Francisco.





"El amor en su máxima expresión... flor de custodios tiene #Ema. #Corcho #Romeo #Torito #AmorDePerros. ¡Como si supieran que ya llega la cachorra!", había escrito la conductora el pasado 4 de diciembre.







A su vez, el dueño del refugio canino La Manada publicó en la misma red otra foto de Ema en primer plano y escribió: "El amor de mi vida". Además, compartió con todos un video que muestra el primer hipo de su hija.





Horas días después del nacimiento de Ema, García Ibar expresó: "El amor más puro e infinito que se puede sentir. Se me movió el tablero. Desbordado de amor. Cachorra de mi corazón. No existo más que para vos. YO SOY ELLA. Sigo hipnotizado mirándola y llorando de emoción. Es inexplicable".



"Los tiempos de uno no son los tiempos de la naturaleza. Cuando uno hace las cosas bien todo llega… y en este caso llega en un buen momento. Nunca hay que bajar los brazos”, expresó Eugenia cuando se enteró que estaba embarazada y lo confirmó a los medios de comunicación.