Pampita lloró al aire por la denuncia de su ex empleada Martes, 17 de diciembre de 2019 La modelo y conductora no pudo evitar las lágrimas al referirse a las acusaciones públicas de Viviana Benítez contra ella



Como una rara paradoja del destino, Pampita pasó en menos de un mes de vivir acaso uno de los días más felices de su vida durante su casamiento con Roberto García Moritán, a transitar horas difíciles a partir de la denuncia de la ex niñera de sus hijos, Viviana Benítez.



Por eso, la conductora no pudo evitar quebrarse al aire en Pampita Online, el ciclo que conduce a través de la pantalla de Net TV.



“Hoy a la mañana decía que ella llevaba a los chicos al colegio. Esperá: llevabas al más chico de 5 años en taxi a tres cuadras. No es que caminabas con tres chicos bajo la lluvia. Llevaba al más chiquito en taxi. No, no con un taxi. Tengo un chofer y hacía tres cuadras”, comenzó con su relato.



“Dijo que yo no me levantaba a la mañana. No me levanto porque termino a las doce y media, llegó a la una y media de la mañana, como y me acuesto a la una y media, dos de la mañana. Por eso me no levanto”, continuó.



“¿Qué? ¿Me está juzgando como madre? ¿Soy mala madre porque trabajo de noche? Tengo dos trabajos y uno es de noche. Ahí hay malicia”, agregó, al tiempo que no podía contener las lágrimas.



“No se puede hablar así. ‘Cuando se separó estaba en el cuarto porque no quería que los chicos la vean triste’. ¿Qué quería? ¿Que me vean triste mis hijos? Si yo tenía empleadas para que los cuiden y no me podía quedar en mi cuarto porque estaba triste. ¿No era mejor que no me vean triste?”, sentenció.



“¿No fue la mejor decisión? ¿Por qué sale a decir estas cosas? ¿Por qué? Si ella sabe lo que he vivido estos años. Duele que te claven un puñal por la espalda con la mentira”, subrayó dolida.



“Soy excelente madre, soy excelente empleadora y me voy a defender con todas las de la ley. La gente dice que ‘los juicios laborales los ganan los empleados’. ¡No me importa si la ley no me da la razón! Yo me voy a defender. Estoy en un país donde hay democracia, hay ley, hay Justicia. ¡Lo voy a intentar! No voy a arreglar ni un peso porque ésta es la verdad y no me importa cómo se maneja el resto”, remarcó.



“Yo tengo las pruebas y la conciencia tranquila. Yo sé quién soy, nadie va a decir una mentira”, destacó, para luego lamentar que “el juez que me corresponde está de licencia y no pudimos hacer el bozal legal”.



“Hoy a primera hora fuimos con los papeles y justo tuvimos la mala suerte de que el juez que me corresponde está de licencia. No se pudo y hoy se va a pasear por todos los programas. Lo intentamos hacer, pero el daño ya está hecho. ¡Si ya lleva sentada en siete programas!”, concluyó, haciendo alusión al raid mediático que tuvo su ex empleada durante las últimas horas.