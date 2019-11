Alberto Fernández recibió al radical Ricardo Alfonsín

Viernes, 29 de noviembre de 2019

El presidente electo dijo que hablaron de la necesidad de "hacer el esfuerzo conjunto de sacar el país adelante".





El presidente electo Alberto Fernández recibió al ex diputado nacional por la UCR Ricardo Alfonsín en sus oficinas de Puerto Madero.



“Escuché sus opiniones sobre el presente y hablamos sobre la necesidad de respetarnos en democracia y de hacer el esfuerzo conjunto de sacar el país adelante”, dijo Fernández al término del encuentro.



En la previa, el dirigente radical afirmó que si el próximo gobierno lo "necesita" va a "estar en los momentos difíciles", aunque no se confirmó si Alfonsín ocupará un lugar en el nuevo gabinete.



"Me consta que Alberto Fernández es una persona muy considerada. Si me necesitan voy a estar en los momentos más difíciles", señaló el ex legislador a radio El Destape. A la vez, indicó que "en la política no hay que pedir cosas que el otro no quiere que le pidan".



"Alberto tiene esa sensibilidad para verlo. Pero si me necesitan...", expresó Alfonsín.