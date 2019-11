“Esta vara alta que hemos puesto hay que cuidarla” Jueves, 28 de noviembre de 2019 El mandatario dijo que no hay que “esperar que esto vuelva atrás”, en un mensaje a Fernández desde Córdoba.



El mandatario pidió, al recorrer en Córdoba la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (Fadea), “cuidar lo que se ha logrado” con el desarrollo de esa empresa, porque ahora “hay proyectos que crecen” y “ponen en valor” el trabajo argentino.



“Esta es una de las tantas cosas que hemos podido hacer en estos cuatro años, demostrando lo que los argentinos podemos hacer cuando nos comprometemos”, aseguró el Jefe del Estado.



Asimismo, remarcó que la recuperación de Fadea “no tiene sólo que ver con haber vuelto a construir aviones después de más de 10 años”, lo que despertó el interés de compra de otros países, sino la puesta en marcha de tareas de mantenimiento de aeronaves y de servir de planta para la construcción de aerogeneradores en proyectos de energía eólica.



“Son cosas de las cuales estoy seguro de que todos ustedes se sienten muy orgullosos”, puntualizó Macri al hablar ante las autoridades, técnicos y empleados de la firma.



El Presidente estuvo acompañado en su visita por el ministro de Defensa, Oscar Aguad; el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis; el intendente capitalino, Ramón Mestre; la senadora nacional Laura Rodríguez Machado, el diputado nacional Héctor Baldassi, y el director de la planta, Antonio Beltramone.



“Ustedes saben que hace cuatro años, cuando arrancamos, la cosa no estaba así: encontramos, como en casi todas las empresas del Estado, vaciamiento, abandono, falta de inversión”, sostuvo Macri.



Y agregó que “habían confundido una empresa del Estado con un aguantadero de la política, llenándola de gente que no tenía nada que ver con la pasión que ustedes comparten por el desarrollo, por la ingeniería, por el armar, el reparar”.



Macri afirmó que la reactivación de la planta “recién comienza, porque hay proyectos que crecen” y sostuvo que “más empresas del sector privado que se arriman para recibir los servicios de Fadea”.



“Son todas oportunidades que ponen en valor el trabajo de ustedes, el trabajo de los argentinos” subrayó y dijo que “además saben con orgullo que acá hay desarrollo, hay ingeniería, que es la capacidad industrial de Córdoba”.



“Esta vara alta que hemos puesto estos años hay que cuidarla”, dijo y pidió “no esperar a que esto vuelva atrás, porque las empresas son como una familia”.



“Que esta familia exprese con orgullo lo que hace y que no acepte que se abandone esta línea de ser parte del mundo, porque ya hoy Fadea es parte del mundo, trabaja para el mundo y eso nos va a enriquecer a todos los argentinos”, afirmó Macri, que llamó a “cuidar lo que se ha logrado”.

Fadea depende del Ministerio de Defensa y se dedica a la fabricación, mantenimiento y modernización de aeronaves, la primera de su tipo en América Latina.