Se murió en el baño de un local de comida rápida y lo encontraron el día siguiente Martes, 26 de noviembre de 2019 El insólito hecho ocurrió en una ciudad de Alemania y la policía inició una investigación por lo particular del caso.





Los empleados de un local de comida rápida de Neu-Anspach, Alemania encontraron muerto a un hombre en el baño del establecimiento.



El insólito hallazgo, se dio un día después de que el hombre parara en el restaurante a almorzar, gracias a que su empleador se acercó al local para preguntar si lo habían visto por allí.







Los trabajadores del establecimiento revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad y descubrieron que el hombre de 46 años había salido de la estación de servicio en donde trabajaba para dirigirse a esta sucursal de McDonald’s.





Como se lo ve entrar pero no salir, las autoridades decidieron inspeccionar el local. Finalmente encontraron el cuerpo sin vida dentro de unos de los cubículos del baño.







Rápidamente la historia se volvió viral en las redes sociales y el portavoz oficial de la empresa se encargó de explicar que tanto ellos como sus franquicias tienen normas muy estrictas respecto de la higiene interna de cada restaurante.



Sin embargo, recalcó que el dueño de este establecimiento era un “franquiciador independiente”. En el texto se insiste en que el responsable había dicho que los baños se habían revisado “muchas veces en el día en cuestión”.







