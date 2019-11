Horóscopo para hoy 21 de noviembre del 2019 Jueves, 21 de noviembre de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy





Aries

del 21.03 al 20.04

Horóscopo de hoy: Activarás todo lo que se encontraba estancado para que le des nueva vida y busques soluciones a viejos problemas. Buena suerte.



Amor: Si ambos se lo proponen, vivirán en pareja momentos apasionados e intensos de los que te quedarán muy lindos recuerdos.



Riqueza: Todas esas ideas y proyectos que tienes en mente causarán admiración y hasta algo de envidia entre sus pares.



Bienestar: Te estás exigiendo demasiado y puedes fallar. Es hora de acortar el paso y aceptar que hasta tú tienes tus límites. Medita tus acciones futuras.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Te encuentras reestructurando tu vida y con una nueva actitud mental. Le pones punto final a algo que te preocupa.



Amor: Deja de enredarte y lánzate a vivir lo que tu corazón desea. Si quieres iniciar una nueva relación, adelante, no tengas miedo.



Riqueza: Realiza proyectos y actividades que afiancen tus tareas diarias. Las condiciones son óptimas para triunfar en lo económico.



Bienestar: No gastes más energía de la que tienes en tratar que los demás te entiendan cuando tú te pones en el papel de víctima. Necesitas un cambio radical.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Nuevas tentaciones socavan tus pensamientos. Sé prudente con tus decisiones y con las acciones que detonen estas.



Amor: Tu sensualidad atrae la atención de muchas personas. Trata de ser más selectivo y cauteloso a la hora de elegir pareja.



Riqueza: Llegarás a un estado de tranquilidad financiera debido a tus buenos contactos. Aprovecha para aumentar tus ahorros.



Bienestar: No entres en altercados con los familiares de tu pareja. Es natural que seas celoso de tu espacio, pero recuerda que significan mucho para ella.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Algunas complicaciones te pondrán tenso. Con astucia y algo de ayuda podrás salir adelante, escucha tu voz interior.



Amor: Amas a tu pareja pero sientes que la convivencia te agobia. Platica con ella del tema y proponle la tolerancia como solución.



Riqueza: El apoyo de Júpiter reducirá riesgos de pérdidas económicas durante el día de hoy. Pero no te confíes, sé cauto.



Bienestar: Siempre intenta sacar lo positivo de algún suceso negativo. Utiliza estos momentos de soledad para reorganizar tus pensamientos y actividades.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Te visitará un amigo de la infancia. Conocerás de cerca las dos caras de la verdad, así que sé precavido a la hora de decidir.



Amor: No permitas que tu familia interfiera con tu relación de pareja. Con diplomacia, pon los puntos bien en claro.



Riqueza: Los negocios se desarrollarán más lentamente que de costumbre. También te verás inmerso en discusiones inevitables, ten cuidado.



Bienestar: Existen actividades simples, que demandan poco tiempo y que pueden hacer mucha diferencia a la hora de liberar tensiones. Busca salir a caminar.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Debes aprender a poner más entereza en tus decisiones. Hoy lograrás ver lo importante de esto en tu relación actual.



Amor: El trabajo y las preocupaciones no te dejan ver lo cerca que está el amor de ti. Tómate un minuto y observa a tu alrededor.



Riqueza: Ve con pie de plomo en tus decisiones. Si te apresuras demasiado o intentas forzar una situación, fracasarás.



Bienestar: El futuro no es el lugar para poner tus días felices. Procura vivir el hoy con la mayor pasión posible, no dejes que la vida se te escape.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Momento excelente para la vida familiar y para recibir invitados. Por la noche te presentarán a una persona fascinante.



Amor: Hoy las relaciones platónicas revisten más importancia que el amor y el romance. Tus allegados son una gran fuente de energía.



Riqueza: Es un día propicio para desarrollar labores o negocios con miembros de tu familia y para iniciar una campaña de publicidad.



Bienestar: Tu vida emocional es como un torbellino, muchas cosas están aflorando. Pon atención a tus sueños hoy porque contienen mensajes importantes.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: La realidad se modifica con rapidez y deberás recurrir a la improvisación y el buen juicio. Recibirá una noticia muy agradable.



Amor: Si lo que tienes en vista es formar una familia, hoy es el día ideal para proponérselo a tu enamorado. Quizás se te adelanten.



Riqueza: Se acaban los problemas de liquidez. Nuevo entorno para poner en marcha tus objetivos y crear un sistema de distribución.



Bienestar: Socializar con colegas de la profesión mejorará tu posición en la carrera. No permitas que te amilanen con preguntas difíciles.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Al final del día te sentirás sumamente reconfortado si realizas modificaciones en la decoración de tu casa. Descarga de energías.



Amor: No descartes que a través de un encuentro accidental se provoquen en tu vida sentimental emociones muy intensas.



Riqueza: Tu necesidad de seguridad económica te llevará a realizar cambios. Unir fuerzas y compartir ideas resultará beneficioso.



Bienestar: No se trata de influir sobre el pensamiento de tus seres queridos. No lograrás nada y hallarás frustración y malos entendidos. Practica la tolerancia.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Romperás con la rutina al planear una salida sorpresa para tu pareja. No temas hacerlo más seguido, aprende a innovar.



Amor: Día propicio para organizar reuniones con tus seres queridos. Pasarás grandes momentos junto a tu pareja y los tuyos.



Riqueza: Pregúntate para qué tirar una carrera por la borda. De todas formas, no tendrás grandes diferencias con lo actual.



Bienestar: No permitas que el materialismo y los prejuicios nublen tu percepción de la realidad. Busca siempre ver el interior de las personas.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Deberás poner todo de ti para que la relación con tu pareja prospere. Al igual que todo en la vida lo que vale, lleva trabajo.



Amor: Disfruta los momentos que vivirás durante la jornada de hoy. Estará llena de instantes memorables cargados de romanticismo.



Riqueza: Has alcanzado el punto sin retorno, ahora te es imposible renunciar a tus obligaciones laborales. Saca fuerzas de flaqueza.



Bienestar: La capacidad de demostrar sentimientos representa el nivel de madurez intelectual y sentimental que poseemos. Desarróllate cuanto puedas.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Respeta los tiempo que tiene la vida. No procures acelerar tu desarrollo emocional o eventualmente tendrás ciertas dificultades.



Amor: Los sueños no tienen nada de malo, si los reconoces como tal. No puedes esperar un 100 por ciento de afinidad con tu pareja.



Riqueza: Descubrirás que eres excepcionalmente bueno trabajando bajo presión. Esto te dará ventajas sobre la competencia laboral.



Bienestar: La concentración es la clave de poder desarrollarse al mayor potencial. Aprende a abstraerte de tu ambiente y enfócate en tus actividades.