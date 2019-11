Asesinó a su ex pareja de tres disparos en frente de sus dos hijas Martes, 19 de noviembre de 2019 La víctima del femicidio ya había denunciado al atacante días antes del trágico hecho, sin tener respuesta alguna por parte de la justicia.





Un nuevo caso de femicidio se vivió en el día de ayer en la Argentina, particularmente en Necochea. Allí un hombre concurrió al hogar de su ex pareja ubicado barrio Los Tilos 3, para asesinarla con al menos tres disparos mientras sus dos hijas se encontraban en el lugar.



El criminal luego de realizar el femicidio, se atrincheró en la casa por más de cuatro horas hasta que se entregó por su propia cuenta a la policía. “Él no se quería entregar. Estaba con Natalia muerta adentro. Ya estaba llegando el Grupo Halcón, pero se inició con personal policial local, que lentamente se fue acercando y luego de mucho tiempo lograron convencerlo de que arrojara el arma y que se entregara“, explicó el fiscal Eduardo Núñez.



“Se vivió dramatismo porque en varias oportunidades se arrodilló, se ponía el arma en la boca y la esgrimía”, “También le apuntó a la cara y le disparó a un policía, la imputación se va ampliar a tentativa de homicidio doblemente agravado por el destinatario, un miembro de la fuerza policial”, agregó



Sobre el estado de salud de las jóvenes dijo: “De los primeros relatos de ellas, cuando son acogidas por un vecino, surge que el agresor rompe el vidrio de la ventana de la cocina, que daba al frente de la casa, e ingresa al domicilio. No se descarta que los disparos los haya hecho en presencia de una o ambas chicas. Luego les dice que salgan, ellas huyen y el vecino llama al 911”, continuo Núñez.



Además, Nuñez le relató a TN sobre la autopsia de la víctima: “Este lunes a las 10 de la mañana se practicó la autopsia. En principio estamos hablando de dos disparos con una 38, uno en el estómago a quemarropa y otro en el cráneo, entre el pómulo y la sien”.



También pudo confirmar que la víctima, identificada como Natalia Bandiera, había realizado una denuncia en contra de “Farias” hace unos días y el femicidio ocurrió mientras el tribunal de familia se encontraba evaluando la situación.