Tres detenidos por cooptar promotoras para una red de trata

Lunes, 18 de noviembre de 2019

La Policía Federal realizó un operativo durante la undécima fecha del Turismo Nacional. Según fuentes cercanas a la investigación, la organización obligaba a las mujeres a prostituirse





Durante la tarde de este domingo, en el marco de la undécima fecha del Turismo Nacional, la Policía Federal irrumpió en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario con un operativo sorpresa por una causa de trata de personas que tendría como víctimas a varias de las promotoras que los fines de semana participan de estos eventos.



Según precisaron fuentes cercanas al operativo la banda estaría liderada por una mujer, que se encargaba de captar a “chicas vulnerables económicamente” para hacerlas trabajar como promotoras pero, detrás de esa pantalla, las mujeres terminaban incorporadas a una aceitada red de prostitución de la que luego no podían escapar.



Fueron más de una decena de efectivos de la Unidad de Federal de Investigación sobre Trata de Personas de la Policía Federal quienes se hicieron presentes en el autódromo rosarino, donde detuvieron a quien sería la líder de la banda y a un hombre que cumplía tareas como chofer, encargado de trasladar a las víctimas antes y después de las carreras.



Todo comenzó con una denuncia anónima en la fiscalía federal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). Este domingo los efectivos se concentraron en la zona de boxes del autódromo, el lugar donde se encuentran los equipos de competición junto a las promotoras. Más de 20 de ellas fueron entrevistadas al finalizar la categoría Clase 2, razón por la que el operativo no pasó inadvertido para el público, ni para quienes se encontraban en el lugar.







En paralelo existió otro operativo en el marco de la misma causa, que se realizó en Buenos Aires, y donde fue capturado un empresario dueño de una agencia de autos de Pilar, al que los investigadores señalaron como el encargado de decidir qué chicas debían estar presentes en cada fecha de la competencia automovilística.



Según publicó el medio rosarino La Capital, el presidente del autódromo, Mauricio Malano, confirmó la noticia y quiso aclarar que tanto los equipos de competición como las marcas de productos trabajan con agencias de promociones, por lo que no hay una relación laboral directa entre ellos y las promotoras.



El Turismo Nacional, conocido popularmente por las siglas TN, es una categoría de automovilismo de velocidad que existe en la Argentina desde el año 1961. Es organizada por la Asociación de Pilotos de Automóviles de Turismo y es regida por la Comisión Deportiva Automovilística del Automóvil Club Argentino.