El mensaje de El Pepo a cuatro meses del accidente

Jueves, 14 de noviembre de 2019

“Espero poder abrazar a las familias de los chicos que murieron. Siento dolor por la muerte de mis amigos”, dijo antes de someterse a pericias psiquiátricas y psicológicas.



Rubén Darío Castiñeiras, conocido popularmente como El Pepo, fue trasladado esta semana hasta el Juzgado de Dolores, donde le realizaron nuevas pericias psicológicas y psiquiátricas. Antes de ingresar al establecimiento judicial, el cantante, que está detenido e imputado por homicidio culposo agravado, habló con la prensa y dejó un mensaje que despertó la polémica.



El Pepo se bajó del móvil del Servicio Penitenciario Federal y fue abordado por la periodista Betiana Insaurralde. Primero se saludó con uno de sus abogados defensores y luego dijo ante la consulta sobre la audiencia que siente dolor por la muerte de Nicolás Carabajal e Ignacio Abosaleh, el trompetista y el representante de la banda musical que perdieron la vida cuando volcó su camioneta en la madrugada del último 20 de julio.



En consecuencia, el cantante dijo, en un video que se emitió en Intrusos, que anhela abrazar a los familiares de las víctimas, a quienes llamó “amigos”.



“Lo único que espero es poder abrazar a la familia de los chicos en algún momento y compartir el dolor que ellos sienten porque yo también siento el dolor por la muerte de mis amigos”, sostuvo El Pepo mirando a la cámara antes de ingresar al Juzgado.



Castiñeiras está imputado por homicidio culposo séxtuplemente agravado (la pluralidad de víctimas, la conducción imprudente, el exceso de velocidad, el consumo de alcohol y cocaína) y lesiones graves culposas.



La defensa del acusado solicitó la prisión domiciliaria. El pedido está supeditado a la resolución de las últimas pericias psicológica y psiquiátrica. La del lunes fue la segunda entrevista en relación a ello. Concurrieron los peritos oficiales y el experto de parte de la querella, mientras que el de la defensa no asistió, por lo que en su lugar estuvo una psicóloga.



“No informaron todavía si va a ser necesaria una entrevista más o si ya están en condiciones de elevar el dictamen”, dijo Marcelo Biondi, abogado de las víctimas. Y agregó en diálogo con Infobae: “Entiendo que al no haber cuestión que amerite, se rechazará ese pedido de prisión domiciliaria. No hay ninguna causa excepcional en el código procesal penal de la provincia de Buenos Aires”.



Mientras espera que la Justicia defina su futuro, El Pepo pasa sus días en la alcaldía N° 3 de Melchor Romero de La Plata, a donde fue trasladado desde la Comisaría N° 1 de Chascomús.