Abel Pintos está terminando el secundario por Internet

Miércoles, 13 de noviembre de 2019

El cantante se siente feliz por haber retomado sus estudios, aunque confiesa que es "complicado".





Si bien está instaladísimo en el mundo de la música, Abel Pintos (35) siempre busca superarse a sí mismo. En esta oportunidad, sintió la necesidad de retomar algo que, en su momento, no pudo concluir: sus estudios secundarios.



Cuando era adolescente, le costaba mucho estudiar y, al mismo tiempo, mantenerse enfocado en su incipiente carrera. Por eso, decidió abandonar el último año. Pero ahora, entusiasmado, retomó ese medio año que le falta para recibirse.



"Lo estoy terminando por Internet. Es muy accesible y el nivel de exigencia no es el más alto. Pero me pareció genial, el hecho de sentarte a buscar una respuesta de un trabajo práctico ya es un montón. Después de muchos años de no hacerlo retomar y estar en contacto con eso; abrir la mente; recibir un montón de data", expresó el cantante en diálogo con Perros de la calle.



Además, remarcó que siente que haberse anotado fue un antes y un después en su vida. "Estoy recibiendo información cada día que me siento a estudiar. Se lo cuento a un amigo y me dice 'y sí boludo, obvio', pero yo siento que estoy descubriendo cosas maravillosas”, sostuvo el artista. Y aunque admite que estudiar es "complicado", la materia que lo "mata" es física.