El Gobierno argentino no reconoce por ahora a Jeanine Áñez Miércoles, 13 de noviembre de 2019 A diferencia de Brasil y Estados Unidos, el presidente Mauricio Macri resolvió, por el momento, no pronunciarse sobre el proceso político tras la asunción de la senadora boliviana como mandataria luego de la renuncia de Evo Morales



El presidente Mauricio Macri evitará, por el momento, reconocer a la senadora Jeanine Áñez como presidenta interina de Bolivia tras la renuncia de Evo Morales, a diferencia de las manifestaciones públicas de funcionarios de Estados Unidos y Brasil. Así lo afirmaron a Infobae fuentes de Cancillería: "No vamos a pronunciarnos por el momento; entendemos que es la máxima autoridad del Senado pero no hay elementos suficientes para reconocerla como presidenta, es algo que estamos estudiando”.







La crisis de Bolivia pasó a ocupar un lugar central en la agenda política de la Argentina. Ayer, previo a la asunción de Áñez como presidenta interina en una sesión del Congreso sin quórum, que no contó con la presencia de los congresistas del MAS, Macri repudió la violencia en las calles del país vecino, evitó calificar el proceso como un “golpe de Estado" y pidió elecciones libres y justas.



Esta es la postura oficial del Gobierno, que se verá reflejada durante la sesión especial que se desarrollará durante la tarde de hoy en el Congreso, donde el oficialismo consensuó un discurso para las discusiones en Diputados y el Senado con referencias al “quiebre del orden institucional” y cuestionamientos a la falta de transparencia en las elecciones bolivianas.



Los gobierno de Donald Trump y Jair Bolsonaro, en tanto, sí reconocieron la presidencia provisoria de Áñez. “La presidenta en funciones del Senado ha asumido las responsabilidades de presidenta interina de Bolivia”, declaró en las redes sociales el encargado de Latinoamérica en el Departamento de Estado, Michael Kozak.



Y agregó: “Esperamos con interés -añadió- trabajar con ella y otras autoridades civiles del país mientras organizan elecciones libres y justas lo antes posible de acuerdo con la Constitución”.



Por su lado, el canciller de Brasil Ernesto Araújo indicó que la senadora boliviana opositora asumió “legalmente” como mandataria interina y se está cumpliendo la Constitución en Bolivia. “Nuestra percepción es que la Constitución se está siguiendo, interinamente claro”, aseguró Araújo a la prensa, al llegar a una cena con representantes del Brics (Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica).