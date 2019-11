Detuvieron a un fotógrafo argentino mientras cubría una protesta

Lunes, 04 de noviembre de 2019

Jeremías González trabaja para una revista alemana y fue apresado este domingo en una plaza de Santiago.





Jeremías González, un fotógrafo tucumano, fue detenido en la tarde del domingo en Chile, donde se encontraba realizando la cobertura periodística de las protestas sociales en el país vecino para la revista alemana Der Spiegel ("El espejo").





González hace varios años reside en Francia. Fue trasladado a la comisaría 19 de Santiago de Chile por los carabineros que lo detuvieron cuando estaba trabajando en plaza Italia de Santiago.



"Está bien. No está incomunicado; pudimos hablar por Whatsapp y nos dio tranquilidad. Ahora estamos trabajando con la gente de Derechos Humanos para que salga en cualquier momento", contó Anahí González, hermana de Jeremías al diario La Gaceta.



"Hasta el momento no sabemos por qué lo detuvieron. Yo me enteré por un colega de él que publicó en las redes sociales. Lo único rescatable en todo este mal momento es que al menos pudimos hablar con mi hermano", concluyó