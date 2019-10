La ANMAT prohibió la comercialización de un chocolate Lunes, 28 de octubre de 2019 La disposición se publicó en el Boletín Oficial ya que no cuenta con la correcta declaración de alérgenos en la rotulación.



Este lunes, el Boletín Oficial publicó que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización en todo el país de un chocolate semi-amargo relleno con dulce de almendras.



El chocolate se llama “Le Choc” y pertenece a la marca Felices Las Vacas (RNPA Expte. N° 2906-16855/19, Elaborado por Lógica Natural SRL – RNE N° 02-035165″). La decisión se produjo a partir de una denuncia que recibió el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) porque el producto “habría generado una reacción alérgica en un menor de edad sensible a la leche, huevo y nuez”.



En la Disposición 8707/2019 del Boletín, se informó que se tomó la decisión de quitar del mercado a todos aquellos productos de este tipo “que no cuenten con la adecuada declaración de alérgenos en la rotulación”.



Además, también se quitó del mercado unos brackets indicados para tratamientos de ortodoncia y ortopedia maxilar. En el documento se informó que se prohibió “el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de todas las variantes y medidas del producto médico rotulado como ‘Bracket Yoka Ortho’, hasta tanto se encuentre inscripto en el Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica”.