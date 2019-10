Bolsonaro no felicitará a Fernandez por su victoria Lunes, 28 de octubre de 2019 El presidente de Brasil expresó su descontento con los resultados de las elecciones presidenciales llevadas a cabo ayer en nuestro país. "Argentina eligió mal", sentenció.





Jair Bolsonaro, no celebró la victoria de Alberto Fernández y sostuvo que no le enviará sus salutaciones. “No pretendo felicitarlo. Ahora, no nos vamos a enfadar. Esperaremos para ver cuáles es su posición real en la política, porque va a asumir, va a analizar lo que está pasando y veremos qué línea tomará” fueron las palabras del presidente brasileño. “No tengo una bola de cristal, pero creo que Argentina eligió mal”, sentenció el mandatario en referencia a los comicios llevados a cabo ayer en nuestro país.



Cabe recordar que días previos a las lecciones generales, Bolsonaro había declarado que consideraba que una derrota de Macri podría provocar otra crisis migratoria, y agregó: “No queremos a argentinos huyendo hacia aquí”. También había remarcado el desplome de la moneda argentina y opinó que el país “cada vez se parece más a Venezuela”. Por su parte, anoche durante el discurso tras conocerse su victoria electoral, Alberto Fernández aprovechó para realizar un reclamo a Bolsonaro por la liberación del ex presidente Lula da Silva y la situación social del Brasil.