Cristina pidió "medidas necesarias" para alivianar la situación

Lunes, 28 de octubre de 2019

a candidata a vicepresidente de la fórmula ganadora del Frente de Todos (FDT), Cristina Kirchner, brindó un discurso después del triunfo del espacio que lidera junto a Alberto Fernández y dedicó un mensaje al presidente Mauricio Macri: "Presidente, por favor, tome todas las medidas para aligerar la situación dramática en el país".



"Los presidentes son presidentes desde el primer día que asumen hasta el día en que se van", agregó la expresidenta, que el 10 de diciembre asumirá como vice luego del triunfo de su fórmula en las elecciones, con más del 47 por ciento de los votos. "Señor Presidente, hasta el 10 de diciembre ejerza su responsabilidad cuidando el patrimonio de la Nación".



Asimismo, indicó: "En primer lugar, déjenme felicitarlos por esta excelente jornada democrática, a todo el pueblo de la patria. Hubo otras épocas, por suerte ya pasadas en nuestra patria, en donde esto, que es natural y lógico, no sucedía. Por eso hoy nos acompañan las madres y las abuelas".



Cristina también mencionó el aniversario de la muerte de su marido Néstor Kirchner, expresidente entre 2003 y 2007, y dijo: " Les agradezco en nombre mío, en nombre de Máximo y de Florencia, gracias. Estoy muy contenta, nunca pensé que en esta fecha iba a estar tan contenta. Esta fecha siempre me encuentra bajoneada".



"Hoy Alberto es presidente de todos los argentinos y tiene en frente una inmensa tarea y responsabilidad, una tarea ciclópea, que va a requerir de esfuerzos inimaginables, un país arrasado más allá del márketing, una tarea muy difícil que requerirá la ayuda de todos los argentinos, los que votaron y los que no también", dijo la exmandataria.



Por último, en medio de los cánticos y la emoción de los militantes en el búnker de Chacarita, concluyó: "Quiero pedir a todos los hombres y mujeres que hoy están aquí que por favor nunca más rompan la unidad que se requiere para enfrentar estos proyectos neoliberales, que tanto dolor han causado".