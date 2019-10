Masiva concurrencia de argentinos a votar en el exterior Domingo, 27 de octubre de 2019 El voto es optativo, por lo que no deben justificar su ausencia en caso de que decidan no acudir a emitirlo

Según informaron los distintos consulados y embajadas de la Argentina a través del mundo, la afluencia de votantes fue muy numerosa y en varios casos superó récords de anteriores elecciones. Uno de los consulados más concurridos es el de Miami, como puede verse en el video a continuación.



Desde las 8 de la mañana se votó en toda la Argentina para elegir el próximo presidente. Pero, debido a la gran diferencia horaria -de 16 horas- los residentes en Nueva Zelanda comenzaron votar ayer sábado desde las 19 en la embajada de Wellington. La Cancillería incluso difundió imágenes de los primeros electores.



También emitieron sus votos los argentinos que se acercaron a las representaciones nacionales en Australia (14 horas de diferencia), China, Singapur y Malasia (11 horas). En Beijing, el embajador Diego Guelar emitió su sufragio en el Consulado General y expresó su alegría a través de su cuenta de Twitter: “Feliz día !!! Estamos 11 horas adelante de Argentina !!! Puedo vaticinar un día largo y lleno de expectativas !!!!”.







En el Colegio Mayor Argentino de Madrid, la residencia universitaria que pertenece al Ministerio de Educación de la Argentina, se formaron largas filas para votar. La colectividad argentina en España es una de las más grandes en el exterior.





De acuerdo al ministerio de Relaciones Exteriores, más de 385.000 argentinos se encuentran en condiciones de votar en el exterior. Para hacerlo, en su DNI debe figurar su domicilio en el extranjero desde antes del 30 de abril. Además, deben inscribirse en cada consulado. También tuvieron la posibilidad de hacerlo mediante correo postal. Para ello, tuvieron tiempo para registrarse hasta el 29 de julio. En Madrid por ejemplo el total de inscriptos para votar de modo presencial en el consulado es de 28.831. En Paraguay, 18.118.





En Maldonado, Uruguay, hubo este domingo 1600 inscriptos y una sola mesa de votación. Cabe destacar que para las PASO había dos mesas y hubo 400 inscriptos, lo que da cuenta de un marcado crecimiento de la participación en los últimos tres meses. Fuentes en ese lugar precisaron a Infobae que hubo hasta cuatro horas de espera para poder sufragar



Los argentinos que residen en el exterior votan a través de una boleta única y sólo pueden elegir cargos nacionales. El voto es optativo, por lo que no deben justificar su ausencia en caso que decidan no acudir a emitirlo.





Según la justicia electoral, 33.841.837 argentinos figuran en el padrón nacional y están habilitados para emitir su voto en 10.184 urnas distribuidas en más de 14.500 escuelas en el país.





De acuerdo a fuentes del Consulado General de la Argentina en Roma, en cuya jurisdicción hay 6875 personas empadronadas, el grado de participación de la comunidad de argentinos residentes en Italia ha sido realmente muy importante. Los comicios se desarrollaron con toda normalidad y en un clima de alegre participación ciudadana.



Desde la representación diplomática argentina en Filipinas, comunicaron: “El día de hoy se llevaron a cabo las elecciones Nacionales 2019 en nuestra Embajada en Filipinas. Los comicios se realizaron con total normalidad, observándose una participación de alrededor del 25% de los ciudadanos empadronados. Muchos de ellos concurrieron desde zonas muy alejadas de Manila”.



Un elector depositando su voto en Australia. Foto (Cancillería)

Mientras tanto en otros puntos como Grecia también celebraban la jornada electoral y en Asia cerca de las 16 (hora argentina) ya habían cerrado los comicios. En India este año la elección coincidió con “Diwali” o “Festival de las Luces”, el día festivo más importante en ese país, que corresponde con la entrada del año nuevo hindú.



En el Consulado General de la Argentina en Johannesburgo, a las 11:25 hora local (la votación había empezado a las 7:45), ya se había superado el récord histórico de votantes.



Mucha movilización

Hasta en Suiza, país donde la colonia de residentes argentinos es menos numerosa, también se formaron largas filas para poder votar. Menos sorprendente es la multitud de argentinos que se acercó a emitir su voto en la representación argentina en Santiago de Chile.



Argentinos votando en Chile #Elecciones presidenciales 2019

Otra colonia argentina emblemática es la de Miami. Allí se produjo una impresionante afluencia de residentes argentinos para votar, al punto que la espera mínima fue de dos horas. La fila que se formó frente al consulado equivalía a 4 cuadras. Muchos de los votantes, residentes de larga data en Miami, aseguraron que lo hacían por primera vez.





Según datos del consulado argentino a los que pudo acceder Infobae en la ciudad norteamericana de los 31.600 empadronados unos 1.500 votaron por correo, mientras que para las primeras horas de esta tarde ya habían sufragado cerca de 3.000 personas. Las mismas fuentes agregaron que en 2015 sólo lo hicieron 500 personas, y aclararon que en ese momento había otro sistema para hacerlo.





En México mientras tanto, otro de los países con gran presencia argentina, hubo 9.820 personas habilitadas para votar. La fila ocupó gran parte de la cuadra en la que está ubicado el consulado, generando gran curiosidad de los locales acerca de lo que estaba ocurriendo.





Es en esa ciudad española donde se encuentra el mayor número de residentes argentinos inscriptos para votar, según informó a Infobae desde Barcelona el periodista Gabriel D’Angelo. Más de 36.000 argentinos estuvieron inscritos para votar en la localidad ibérica. Le siguen Miami con 31.000 y Madrid con 29.000.



La particularidad, explicó D’Angelo, es que se vota con boleta única, hay pocos fiscales partidarios, y el consulado convida con empanadas. Hay una fila para votar y otra para justificar el no voto; es el caso de los no inscriptos o los argentinos que están de paso. Hay 15 mesas habilitadas en las cuales se vota por presidente y vice y por diputados de la jurisdicción correspondiente al último domicilio del votante.



Las oficinas del consulado argentino están ubicadas en pleno centro de la ciudad, en la intersección de Passeig de Gracia y Gran Vía. Como en Buenos Aires, la votación empezó a las 8 de la mañana, pero de la hora local.



Los argentinos que votaron en Londres

Otra de las capitales europeas en las que se vieron largas filas fue en el Consulado General de Argentina en Londres, Inglaterra. Allí en el 65 de Brook Street varios argentinos aprovecharon para discutir sobre la actualidad de un país al otro lado del océano y alteraron la rutina del barrio británico de Mayfair.



Lo que está en juego

De acuerdo al resultado de las PASO, las dos fórmulas que despiertan mayor interés para los comicios son la del presidente Mauricio Macri, quien busca su reelección por Juntos por el Cambio con el senador Miguel Ángel Pichetto como compañero de fórmula, y la del Frente de Todos, que integran Alberto Fernández y la senadora y ex presidente Cristina Fernández de Kirchner.



Para poder asumir el gobierno nacional a partir del 10 de diciembre, la fórmula presidencial que se imponga deberá obtener el 45% de los votos válidos o el 40% pero con una diferencia mayor al 10% con el segundo. De no cumplir ese requisito, se realizará una segunda vuelta electoral el 24 de noviembre entre los dos más votados.



Las otras cuatro boletas que compiten para la Presidencia son la de Consenso Federal, que postula al economista Roberto Lavagna y al gobernador salteño Juan Manuel Urtubey; el frente Unite por la Libertad y la Dignidad, que lleva al economista José Luis Espert y al periodista Luis Rosales; el Frente NOS, con el ex jefe de la Aduana Juan José Gómez Centurión y la ex diputada del PRO Cynthia Hotton; y el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, con los diputados Nicolás del Caño y Romina del Pla.



Para estas elecciones generales, más de 60 mil personas trabajarán en la logística y unas 100 mil en el operativo de seguridad, según datos oficiales.



Asimismo, hubo comicios generales en otros cuatro distritos, dado que la ciudad de Buenos Aires elegirá jefe de Gobierno, así como las provincias de Buenos Aires, La Rioja y Catamarca elegirán gobernador, legisladores y autoridades comunales.