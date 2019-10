"No hay fundamentos" para dudar sobre la transparencia Viernes, 25 de octubre de 2019 El secretario de actuación de la CNE, Sebastián Schimmel, remarcó que los comicios en el país tienen "una cantidad de reaseguros y de controles cruzados por parte de los partidos políticos".



"En lo que hace al rol de la justicia electoral, no hay ninguna clase de fundamento que nos haga preocupar sobre la transparencia de las elecciones", afirmó Schimmel en declaraciones a radio La Red, al ser consultado sobre las denuncias del apoderado del Frente de Todos, Jorge Landau, que insiste con las dudas por el escrutinio.



En ese sentido, el secretario dijo que "las elecciones en el país tienen una cantidad de reaseguros; son un proceso ciudadano, las autoridades de mesa son ciudadanos sorteados, y hay controles cruzados por parte de los partidos políticos".