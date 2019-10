Macri y Fernández, entre el sueño del balotaje y el deseo de una transición ordenada

Viernes, 25 de octubre de 2019

El Presidente aguarda recortar la diferencia con Alberto Fernández y llegar a la segunda vuelta, mientras que su adversario del Frente de Todos aspira a un triunfo contundente para anunciar su gabinete y las primeras medidas de gobierno





Terminó la campaña. Desde las 8 de este viernes y hasta las 21 horas del domingo hay varias restricciones, entre ellas que los candidatos no pueden hacer proselitismo. Tampoco se pueden publicar y difundir encuestas y sondeos. La veda también incluye a las redes sociales.



Con este panorama, Mauricio Macri apuesta a dos variables distintas para soñar con la segunda vuelta en noviembre: evitar el fraude que supuestamente se hizo en las PASO y aumentar en millones la cantidad de votantes a favor de Juntos por el Cambio. “Si esto pasa, llego al balotaje y lo gano”, confió Macri a un amigo en la quinta de Olivos.



Alberto Fernández considera que su triunfo está asegurado y espera que Macri reconozca la derrota y ordene una transición política sin zancadillas y con acuerdos institucionales. El candidato presidencial del Frente Todos pretende anunciar su gabinete y las primeras medidas de su probable gobierno antes de que concluya octubre, y para ello necesita una escenario social y político con vaivenes razonables para la historia contemporánea de la Argentina.



El presidente asume los deseos políticos de Fernández y los entiende desde su propia experiencia personal: Cristina Fernández de Kirchner complicó su asunción presidencial y debió convocar a Ricardo Lorenzetti -entonces titular de la Corte Suprema- para resolver una crisis institucional que no tenía registros institucionales. “Yo no soy Cristina, pierdo la elección y me pongo a disposición. Esa es mi responsabilidad”, asegura Macri cuando se le pregunta sobre una eventual transición.





Sin embargo, antes de ejecutar una probable coreografía de transición presidencial, Macri va a agotar todas las instancias a su alcance. Sólo reconocerá la derrota cuando la diferencia con Fernández sea imposible de descontar aún sumando a sus votos todos los que todavía faltan escrutar de manera provisoria.



Macri cumplirá con la veda electoral en Los Abrojos, su quinta familiar. El presidente estará junto a Juliana Awada y su hija Antonia, y ya sabe que pasará horas y horas del fin de semana chateando con Marcos Peña, Miguel Ángel Pichetto, Elisa Carrió, Gerardo Morales, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich, Rogelio Frigerio y Horacio Rodríguez Larreta. En la intimidad del poder circulan encuestas propias y sondeos prestados, aunque su valor práctico es casi cero desde el resultado de las PASO.