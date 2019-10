Una batalla campal entre militantes del Frente de Todos terminó con un nene herido

Viernes, 25 de octubre de 2019

Fue durante el acto que encabezaba el gobernador Juan Manzur. El menor debió ser trasladado de urgencia al Hospital de Niños



En Tucumán, minutos antes de que el gobernador Juan Manzur encabezara el acto de cierre de campaña del Frente de Todos para expresarle su apoyo a Alberto Fernández y Cristina Kirchner, dos grupos militantes que apoyan al Frente de Todos protagonizaron una batalla campal en la Plaza Independencia, frente a la Casa de Gobierno en donde estaba montado el escenario.



Con los palos de las banderas como lanzas, piedras y trompadas, dos sectores quedaron registrados en una pelea que se viralizó rápidamente en las redes sociales. Según informó La Gaceta de Tucumán, uno de los grupos portaba chalecos azules con el nombre de Cacho Cortalezzi, ex presidente del Concejo Deliberante capitalino. Se enfrentaron contra militantes de la Uocra, aunque también habrían participado otras facciones del peronismo local.





Por los disturbios, un nene de dos años terminó herido y debió ser trasladado de urgencia al Hospital de Niños. Una mujer también se desmayó y debieron subirla al escenario y trasladarla hacia la ambulancia para que fuese atendida.





El vicegobernador tucumano Osvaldo Jaldo fue uno de los oradores del acto, el cual duró menos de lo esperado. Fue el propio Manzur quien tomó el micrófono luego de que Jaldo se expresara y explicó por qué sólo él y su compañero de fórmula hablaron ante la gente: "La policía me pidió que me apure, porque ya había más de 70.000 personas en la plaza. Y siguen llegando”.



Detrás del escenario, en la pantalla gigante que exhibió durante toda la tarde la imágen del binomio Fernández-Fernández, el candidato kirchnerista, desde Mar del Plata, envió un mensaje a los tucumanos que se movilizaron para expresarle su apoyo: “¿Cómo les va? ¿Cómo están? Acá en Mar del Plata terminando una campaña muy larga que empezó hace ya cinco meses. Me encantaría poder acompañarlos allí en Tucumán, pero no me puedo dividir. Ya he estado varias veces con mi querido amigo Juan Manzur. Yo sé que Juan hoy está cerrando con ustedes la campaña en esa provincia que tanto quiero”, sostuvo el ex jefe de Gabinete.





Silvia Elías de Pérez, senadora nacional de Cambiemos, repudió los hechos de violencia suscitados en su provincia y expresó en su cuenta de Twitter: “El acto del Frente de Todos en Tucumán. ¿A esto es a lo que quieren volver? Esta es la respuesta a mi pregunta de si es que traían barras bravas y por eso cancelaban el dictado de clases. Una vergüenza más de Juan Manzur”.



El diputado nacional José Cano, también oriundo de Tucumán y perteneciente a la misma fuerza política que la senadora, utilizo la misma red social e indicó: “Así es la previa del acto de cierre de campaña del kirchnerismo en Tucumán. Este es el país que no queremos”.