El Gobierno Nacional devolverá a todas las provincias los fondos de IVA y Ganancias Jueves, 24 de octubre de 2019 El Gobierno nacional comenzó a girarle a las provincias fondos coparticipables, luego de que un fallo de la Corte Suprema de Justicia determinara, a comienzos de este mes, que la reducción del IVA y del Impuesto a las Ganancias dispuestas luego de las PASO no pueden afectar los fondos de que corresponden a las provincias.

El fallo surgió como respuesta a un reclamo de 15 estados provinciales que acudieron al máximo tribunal.



“Empezamos a darle cumplimento al fallo: el Banco Nación le transfirió a las provincias. Se les empezó a pagar retroactivo desde el anuncio de las medidas hasta hoy a las provincias que demandaron", detallaron desde Hacienda.



"A partir de mañana empieza a ser por transferencia de coparticipación diaria, por goteo, y en breve saldrá un decreto simple para el resto de las provincias que no realizaron la demanda. Para darle igualdad de condiciones fiscales a todas”, agregaron fuentes de la cartera de Hernán Lacunza.





Según información a la que accedió Infobae, hoy se giraron casi $674 millones retroactivos de IVA de las últimas semanas.



Sólo por ese impuesto tendría de devolver unos $10.000 millones hasta fin de año.





El fallo

El fallo del máximo tribunal dispuso que los costos fiscales de la aplicación de los decretos impugnados y de las resoluciones generales AFIP sean asumidos con recursos propios del Estado nacional, sin afectar la coparticipación que corresponde a las provincias de Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán. La Corte analizó puntualmente el caso de Entre Ríos, con un criterio que hizo extensivo al resto.



La decisión su votada por Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. En minoría quedó el presidente de Tribunal, Carlos Rosenkrantz, y la jueza Elena Highton no votó.



“El fallo escapa de una tradición de la Corte de no abordar estos temas en períodos electorales", dijo entonces el ministro de Justicia, Germán Garavano.



Un análisis del Instituto de Análisis Fiscal (IARAF) ubica la cifra total de devolución en poco más de $34.000 millones. “Si se centra el análisis en el costo fiscal directo inicial que deben asumir las provincias, el mismo se estima en $34.381 millones de aquí a fin de año. Este sería el monto máximo en discusión”, detalla el instituto que dirige el economista Nadín Argañaraz.



