Las ventas por el Día de la Madre cayeron 12 por ciento

Lunes, 21 de octubre de 2019

La caída del consumo impactó en las compras de esa fecha festiva. Cuáles fueron los rubros con mayor y menor demanda.





Las ventas por el Día de la Madre cayeron un 12% en comparación con el año pasado, según un informe difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Indumentaria y calzado fueron los rubros más comprados.



Las cantidades vendidas por los comercios minoristas tuvieron un ticket promedio de $1100, un 37,5% por encima del año pasado, cuando se ubicó en $800. Ese aumento estuvo lejos de compensar la inflación que hubo en el mismo período.



"Como ya se viene detectando la tendencia en fechas especiales, los festejos apelaron más a salidas o reuniones en familia que a obsequios. Los productos más demandados fueron celulares, de perfumería, cosmética y servicios de estética, belleza y cuidado personal", precisó la CAME.



Analizado por rubros, los que tuvieron mayor demanda fueron indumentaria con un 24% del total, seguido por calzados con el 13%, en tanto que la recreación, que involucra la gastronomía, los spa y los espectáculos arrojó un 12% de preferencia. Para perfumería, cosmética y belleza quedó un 9%, un 7% para la telefonía celular, al igual que los electrodomésticos y las flores y plantas 7%, mientras que los productos de bazar y regalos registraron un 6%.



La implementación de los Planes Ahora 3, 6, 12 y 18 cuotas, con tasas que se mantuvieron en el 20%, constituyeron un motor importante para el movimiento comercial, a lo que se sumaron los planes especiales para adquirir productos de indumentaria, calzado y marroquinería, bicicletas, libros, artículos de librería, teléfonos celulares 4G, computadoras, notebooks y tabletas e instrumentos musicales.



En ese sentido se logró establecer que en indumentaria y calzado se registraron promociones bancarias con hasta 30% de descuento y seis cuotas sin interés, y en electrodomésticos el descuento llegó al 35% y 12 cuotas sin interés. En celulares los descuentos estuvieron en el orden del 15%, y 18 cuotas sin interés y 50% en el abono por 12 meses; mientras que en otros segmentos, comercios y portales web se promocionan descuentos de hasta el 40% en productos determinados, concluyó CAME.