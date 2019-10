Los cruces más fuertes entre Mauricio Macri y Alberto Fernández

Lunes, 21 de octubre de 2019

Intercambiaron acusaciones y cuestionamientos en los bloques de Seguridad y Empleo, Producción e Infraestructura.





El debate presidencial comenzó con un cruce polémico en el bloque temático en el que los candidatos debían expresar sus ideas propuestas sobre la seguridad. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, cuestionó al kirchnerismo y apuntó contra Alberto Fernández en el inicio de su presentación.



“En este tema contra tantos otros somos distintos a ellos. Ellos abandona a las víctimas, alientan a los barrabravas, menosprecian las fuerzas de seguridad y descuidan fronteras, por donde entró la droga. Además, transforman la Justicia en una puerta giratoria”, afirmó el jefe de Estado.



Macri dejó pasar un segundo y volvió a atacar a su principal contrincante. “Cuando Alberto Fernández fue Jefe de Gabinete llegamos a importar 20 mil kilos de efedrina por año. Hoy solo importamos 20 kilos”, sostuvo y luego agregó: “Nosotros no tranzamos con la droga y dejamos de ser un exportador importante de drogas”.



A su turno, Alberto Fernández le respondió: “Presidente Macri, gracias a Dios no nos parecemos en nada. Me preocupa como a usted el narcotráfico porque Argentina llegó para instalarse en forma de crimen organizado”.



En esa línea, el candidato del Frente de Todos volvió a cargar contra el Presidente. “Por mucho de lo que usted dice, el consumo de droga y marihuana a aumentado en estos años. Eso quiere decir que el negocio está proliferando. Vamos a tratar los temas con menos marketing y más seriedad”, sentenció.



Cuando volvió a tener tiempo para completar su discurso, Macri apuntó otra vez contra el kirchnerismo. “En terrorismo también tenemos posiciones distintas. Nosotros condenamos a Hezbollah como una organización terrorista. Nos alineamos contra los países del mundo contra este flagelo”, indicó. Y, finalmente, aseguró: “El kirchnerismo quiso encubrir a los responsables del atentado a la AMIA”.



En el tramo final del bloque de seguridad, Macri dijo que “el kirchnerismo le dio gatillo fácil a los delincuentes” y advirtió que “por eso iban creciendo los homicidios año a año” hasta que “llegamos nosotros y lo bajaron”.



“Tenemos que ser serios Presidente. El presupuesto de seguridad cayó en términos reales un 38%. Me preocupa su optimismo. El año pasado hubo 3262 personas asesinadas. No creo que las familias se hayan sentido protegido por ustedes”, cerró Fernández.