La jefa del FMI dijo que quiere ver las políticas del nuevo gobierno antes de renegociar

Jueves, 17 de octubre de 2019

Kristalina Georgieva, la nueva directora del organismo, aseguró que están “muy interesados” en conocer el plan del futuro Presidente.





La nueva directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dijo este jueves en Washington que el FMI sigue “totalmente comprometido” a seguir trabajando con la Argentina y que esperan ver cuáles son las políticas del próximo gobierno antes de renegociar​.



En una conferencia de prensa en el marco de la Asamblea anual del Fondo y el Banco Mundial, Georgieva respondió a una pregunta de Clarín y sostuvo que “el FMI está totalmente comprometido a trabajar con la Argentina y asegurarnos que haya mejoras y políticas que a la larga sean beneficiosas para los argentinos”.





“Estamos siguiendo estrechamente lo que ocurre en Argentina y puedo asegurarle que la voluntad del FMI de acompañar a la Argentina fue grande cuando Christine Lagarde era directora gerente y seguirá siendo fuerte bajo mi mandato”, agregó.





Respecto a la “flexibilidad” que el FMI podría tener en las renegociaciones del préstamo stand by con un futuro gobierno, Georgieva señaló que “estamos muy interesados en ver qué marco de políticas establecerá”. “Cuando la tengamos, me encantaría seguir con esta conversación”, cerró la directora gerente.



El mensaje de Georgieva fue pronunciado mientras en las oficina del Fondo de la avenida Pennsylvania una delegación del Gobierno conversa sobre el futuro del acuerdo stand by de 57.000 millones de dólares, el mayor en la historia del organismo.



Ya están en Washington el ministro de Hacienda Hernán Lacunza, el presidente del Banco Central Guido Sandleris y sus equipos técnicos que desde el miércoles trabajaron con el jefe de la misión del FMI en Buenos Aires, Roberto Cardarelli. Las conversaciones fueron "muy fructíferas" y continuarán este jueves.





"Compartimos visiones e información sobre la situación macroeconómica, fiscal y financiera", dijeron los funcionarios. Pero, dadas la proximidad de las elecciones, y la incertidumbre sobre quién ocupará la Casa Rosada en los próximos cuatro años, se descuenta que no habrá ningún acuerdo estos días. Como dijo Georgieva, se esperan definiciones sobre cómo sería la política de un nuevo gobierno para ver cómo se sigue adelante.



Lacunza y Sandleris asistirán este jueves a reuniones en el marco del G20. El viernes ambos se reunirán personalmente con Georgieva para conversar sobre la situación argentina. También asistirá David Lipton, vicedirector gerente.