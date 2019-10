Horóscopo para hoy 16 de octubre del 2019 Miércoles, 16 de octubre de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: No será un día ideal para ti bajo ningún punto de vista. Permanecerás irritable y nervioso durante gran parte de la jornada.



Amor: Llegarás a la conclusión de que la persona a tu lado no cumple con los requisitos que consideras fundamentales en una relación.



Riqueza: Durante un instante parecerá que la pila de trabajos no terminará nunca. No te dejes intimidar por la situación.



Bienestar: Asegúrate de dejar las reglas del juego claras ante las nuevas conquistas. De esta manera te asegurarás de no lastimar sentimientos innecesariamente.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Tu vida empieza a encaminarse luego de superar varios conflictos. Es momento de relajarse y buscar tranquilidad.



Amor: Echarás mano de todos tus recursos para seducir. Eres inteligente, alegre, afectuoso, y sabes cómo enternecer el corazón ajeno.



Riqueza: Cuando te pidan una opinión acerca de un compañero de trabajo, evítala. Están tratando de tenderte una trampa.



Bienestar: Siempre renegaste de la vida sana y la onda new age y ahora eres uno de los más fervientes devotos de ese estilo de vida.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: La jornada se presenta favorable para todo lo relacionado con la firma de contratos. Pero presta mucha atención a la letra chica.



Amor: Habrá comunicación, incluso entre parejas que funcionan como polos opuestos y pasan de la atracción a la pelea sin transiciones.



Riqueza: La competencia es demasiada. Sería bueno que tomes algún curso de capacitación para no quedar fuera de carrera.



Bienestar: Los excesos de cualquier índole pueden perjudicar tu salud. Come sano, haz ejercicios y descansa un poco más, le hará bien a tu cuerpo.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Nada mejor para el día de hoy que levantar el tubo y llamar a tus amigos. Organiza una salida para la noche.



Amor: Hoy no es el mejor día para hacerle escenas de celo a tu pareja. Su mal humor la hará reaccionar de la peor manera.



Riqueza: Te obligarán a cambiar tu metodología de trabajo y te costará adaptarte. Capacítate, te ayudará a ascender.



Bienestar: Oye todos los consejos que te den y utiliza sólo lo que creas conveniente. Siempre es bueno contar con diferentes puntos de vista.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Un amigo te buscará para que lo ayudes en un proyecto. Evalúa si tienes deseos de hacerlo, no lo hagas por compromiso.



Amor: Has encontrado a la persona que estabas buscando y hoy tienen una relación intensa, donde la confianza mutua es la base.



Riqueza: Si estás por mudarte, inspecciona bien tus futuras casas porque serán muy pocas las que estarán en condiciones habitables.



Bienestar: La posibilidad de un cambio de ciudad aparece en el horizonte. No temas empezar una vida nueva lejos de tus seres queridos.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Tu faceta gentil y apacible es la que debe predominar el día de hoy. Que los demás no logren cambiar tu ánimo.



Amor: Tu sex appeal está a pleno. Por donde pasas te conviertes en el centro de atención, y tu encanto y carisma conquistan a todos.



Riqueza: Si implementas un poco más el sentido común, lograrás encontrar soluciones simples a tus complejos problemas económicos.



Bienestar: Cada vez que traten de hacerte enojar, tú responde con una sonrisa. Lo mejor será mantener el buen ánimo ante todo y no ofuscarse.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Mantén firme tus criterios aunque los demás opinen distinto. Hoy sucederá algo que hará que terminen dándote la razón.



Amor: Cuentas con el amor de tu pareja, pero últimamente perdiste el contacto con tus amigos. Llámalos y organiza una salida.



Riqueza: Para llegar holgadamente a fin de mes, deberás gastar menos. Empieza por recortar algunos gastos no tan necesarios.



Bienestar: Con la misma vara que juzgues, serás juzgado. Piensa en esto antes de emitir juicios sobre los actos o dichos de otros.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: La ansiedad propia de cualquier cambio se disipará el día de hoy, ya que una excelente noticia llegará desde muy lejos.



Amor: Una persona conocida intenta separarte de tu pareja. Es conveniente que la apartes de tu vida para que la relación no peligre.



Riqueza: La suerte está de tu lado. Los problemas económicos comienzan a solucionarse, al igual que los conflictos con tu familia.



Bienestar: Vives cada día como si fuese el último. Eso es admirable, pero baja un poco tu ritmo de trabajo o la intensidad te estresará.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Hoy podrías dedicarte a realizar aquellos trámites pendientes, que venías postergando desde hace mucho tiempo.



Amor: Los celos hacia tu pareja no tienen razón de ser. Es hora que le des lugar a la confianza, o terminarás por arruinarlo todo.



Riqueza: Regresará a tus manos un dinero que prestaste y que ya dabas por perdido. Esto te ayudará a alivianar un poco tus deudas.



Bienestar: Esas ojeras que tienes y ese cansancio que sientes son producto de las pocas horas de sueño. Duerme un poco más o te enfermarás.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: El dialogo con amigos cercanos se intensificará durante el día de hoy, con resultados francamente negativos. Cuidado.



Amor: Deberás recorrer un largo camino antes de poder estar listo para enfrentar una relación nuevamente. Date el tiempo necesario.



Riqueza: La perdida de una documentación aparentemente no importante iniciará un efecto bola de nieve con graves consecuencias.



Bienestar: No puedes juzgarte por no haber podido ayudar a una persona problemática en tu pasado. Para hacer la diferencia es necesario que ella acepte tu ayuda.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Jornada propicia para iniciar el dialogo en la relación, pudiendo llegar a un acuerdo casi sin mayores conflictos.



Amor: Las tensiones de una realidad difícil y complicada están comenzando a hacer mella en la comunicación de la pareja. Cuidado.



Riqueza: Deja pasar la oportunidad de iniciar una sociedad que se presentará en el día de hoy, no te traerá más que sufrimientos.



Bienestar: No permitas que el entorno en el que te desarrollas logre cambiar aspectos clave de tu personalidad. Recuerda que el camino correcto no es sencillo.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Deja de lado arrogancia y comienza a practicar un poco más la humildad. Sólo así lograrás ser respetado.



Amor: Llegó la hora de sentar cabeza. Tu pareja exigirá definiciones y tú no desearás seguir huyendo de la responsabilidad.



Riqueza: Sumar esfuerzos y voluntades, más allá de las diferencias de criterio, brindará mejores resultados. Evita los conflictos.



Bienestar: No permitas que energías negativas se apoderen de tu hogar. Prende algunos sahumerios para que emane la buena onda.