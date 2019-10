Polémicas declaraciones de Daniel Angelici antes del Superclásico con River Miércoles, 16 de octubre de 2019 El presidente xeneize volvió a ser crítico de la tecnología en la previa la revancha por la semifinal de la Libertadores. “No se está utilizando como a mí me gustaría; si hay miradas o jugadas evidentes, para eso están...”, dijo.





Daniel Angelici​ tomó la palabra. Habló a una semana del superclásico que se jugará en la cancha de Boca y volvió a ser crítico del VAR, que en esta ocasión estará dentro de la Bombonera. "El VAR no ayuda a Boca y sí a otros equipos... El VAR no se está utilizando como a mí me gustaría. Si hay miradas o jugadas evidentes, para eso están...", tiró el presidente del club de la Ribera, apuntándole al árbitro Raphael Claus, quien dirigió la ida en el River-Boca.





Hubo que ver la jugada varias veces la imagen para buscar ese penal. Para algunos, de acuerdo de dónde se vea, puede ser penal. Para otros, no. Me parece que la jugada el árbitro entendió que no era penal. Siguió la jugada y después de dos minutos fue para atrás. A Boca no le dieron muchos penales. Hay que ver distintas cámaras. Quizá de algún ángulo encontrás un penal", destacó quien dejará su cargo como presidente tras las elecciones de Boca en octubre.





Todas las frases de Angelici

​*Más del Var: "El fútbol también es picardía, como uno jugaba cuando era pibe. Con la tecnología se acorta. Si mirás todas las cámaras, sale muy cortado. Y si vas a un reglamento, no terminan los once. Me he cansado de ver en un córner la cantidad de agarrones de camisetas. Si tuviera que cobrar todo eso el VAR, no terminarían más los partidos. La tecnología es buena y me parece que hay que corregirla. Se lo planteé a la Conmebol. Puede haber incluso periodistas, ex jugadores. No sólo árbitros o ex árbitros".



* "Otra cosa innecesaria para corregir, en el minuto 92 o 93, el árbitro no debe intervenir para una roja. Eso incita a lo que se viene hablando, el hincha de Boca está enojado con el VAR por los partidos que ha participado en la Copa, en ésta y en la anterior. Hay equipos más beneficiados que otros".



La revancha con River: "Ellos (los jugadores) pidieron concentrar y entrenar doble turno. Con mucha confianza que podemos remontar el 0-2. Sabemos que enfrentamos a un equipo que juega bien. Son partidos de fútbol. En 90 minutos vamos a poner todo lo que tengan nuestros jugadores y la capacidad del cuerpo técnico. Contamos con nuestra gente".



La comparación con la final de Madrid: "Son dos cosas distintas. Tengo que ser coherente. Jugar una final es una cosa. Esto es una semi. Llegamos dos veces a la final, no pudimos. Ahora estamos por jugar 90 minutos para volver a la final. Es importante para el club y por el rival. Perdemos 2-0, sí. Tenemos la confianza, sí. Estoy convencido. Es un partido de fútbol. Cualquier equipo le gana a cualquiera en Argentina".



La Conmebol y autocrítica: "Ha mejorado muchísimo. Soy el dirigente más antiguo en ella. Soy de conversar, viendo los cambios en FIFA y Conmebol. Muchos para bien, otros tienen que seguir mejorando. Si sentís que tenés la Conmebol en contra, no llegás a la final.Tenés que tener la capacidad para armar un plantel y jugar los partidos y que la pelotita entre. Tenemos que hacer autocrítica y mejorar. En la final del año pasado estuvimos en ventaja tres veces y terminamos perdiendo la copa. Hay que hacer autocrítica. Los arbitrajes a veces te dan, a veces te sacan. A veces se equivocan".



El viejo plantel y el actual más la gestión por Zlatan Ibrahimovic: "No creo que tengamos más equipo que en Madrid. Tenemos un buen plantel. Apostamos por Hurtado, Soldado una vez que se fue Benedetto. Hablamos con muchos. Con todos. Le pregunté al club de Pavón por Zlatan. Hicimos todo lo que tenía que hacer".





El peso de la final para algunos: "Puede ser que sí, a algunos les puede pesar. A otros, no. Se quedaron en el club y quieren revancha. Tenés jugadores que tuvieron propuestas y se quedaban en Boca. Otros se quisieron ir. Yo escucho".



Más del Súper: "Estos clásicos en estas instancias terminan siendo más que un partido. Es el rival histórico y en un momento muy importante. Siempre digo que no es fácil llegar a una semifinal. Estar acá, le da un plus. Fuimos los primeros 90 minutos a la cancha de River y trajimos un resultado adverso No hablo de los arbitrajes".



Daniele De Rossi: "Vino a culminar su carrera. Si lo tuviera que haber pagado, no lo podía pagar. Lo trajimos para jugar. Después, decide el cuerpo técnico. Primero tenía que venir y ponerse bien físicamente. Noto su aporte en el vestuario, con los chicos de Inferiores. Uno lo quiere ver dentro de la cancha, pero hay cuestiones físicas y tácticas".



Carlos Tevez: "Yo lo pondría siempre, pero no soy el DT. Gracias a la relación que tengo con él y el convencimiento, vino en aquel momento (2015) cuando tenía una oferta mejor con el pase en su mano con todo lo que le había dado a Juventus".



Marcelo Gallardo: "Debe estar entre los diez mejores del mundo. Yo no lo dudaría a la hora de buscar un DT por los resultados en su trabajo. Me parece que Argentina tiene buenos entrenadores. No es casualidad que en la última votación hayan estado tres argentinos. Y faltó el Cholo (Simeone)".





Juan Román Riquelme: "Es una decisión de él no estar en Boca. Las veces que hablé con él fui frontal y claro con él. Es el máximo ídolo de Boca con Angel Clemente Rojas. Ve muy bien el fútbol. Tenía dudas para ser DT. Tampoco sabía si quería ser manager o dirigente. Yo siempre le dije lo que pienso. Yo no lo subestimo".



Errores en su gestión: "He cometido varios. Aprendés año a año. Es difícil ser presidente de Boca. Seguramente, no hubiera traído a algunos jugadores que me hicieron traer. Hoy no compro a un jugador que no esté convencido. A muchos no los volvería a traer".



DT'S de su gestión, a dos que quiso (Martino y Gareca) y Alfaro: "No tuve muchos desde que asumí, le ofrecí seguir trabajando a Julio Falcioni porque venía de ser campeón. Siguió por coherencia. Después vino Carlos (Bianchi), lo convencí. Después volvimos a uno del club como el Vasco. Yo dije que mi DT era Guillermo. Entendí ahora que era un momento para una persona con años de experiencia que se iba a encontrar con un plantel que había perdido una final. Dos personas me dijeron que no, Martino y Gareca. Después llegó la secretaria y se pusieron a buscar. Se barajaron varios nombres. Me dijeron Alfaro. Me parece un gran profesional, una gran persona. Si se ven los resultados, tiene estadísticas muy buenas. El DT puede intervenir en el trabajo, la estrategia o los cambios, pero el 70/80% son los jugadores".



El planteo defensivo de Alfaro en el Súper del torneo: "No tenía a los jugadores completos y era un partido previo a la semi. Entendí que la consigna del DT era no perder. Todos podemos opinar. Si yo entendería tanto, hubiera hecho el curso y dirigiría yo. Me ahorraría el sueldo. Si hubiera salido bien, habrían dicho qué bueno. Sin Wanchope (Abila), Mauro (Zárate) ni Salvio, fue a buscar no perder".



La brujería/astrología: "Creo en el trabajo, en los entrenamientos, en el cuerpo técnico y los jugadores. Yo atiendo a distintas colectividades. Si hoy los hinchas creen en la astrología, bienvenido sea. Son creencias. Contra eso, no voy a ir. Acepto todo".



El juego de River y la deuda internacional: "Nuestra obsesión es la Libertadores. River juega bien hace años. También son momentos, pero si vas a la estadística, en los últimos seis años, el que más puntos sacó fue Boca. La Copa es el torneo más importante. Estoy en deuda y me hago cargo con el socio (...). Tenés que hacer un balance general. El fútbol argentino tiene problemas de fondo muy graves. Se va a haber el año que viene. Los clubes no van a resistir más. Hasta a Boca le va a costar afrontar todos los problemas.



Balance económico de su gestión: "Tenemos un patrimonio neto que supera los 100 millones de dólares. Hicimos una gestión comprando por 130 y vendimos por 164. Invertimos 32 millones en el estadio, 23 en el predio de Ezeiza, 14 para las manzanas lindantes a la Bombonera. Ganamos seis títulos, debemos uno internacional. La gente se merece festejar la Libertadores. Tenemos, tal vez el único club, un dinero en caja proyectado para el próximo año. Cuando llegamos, por sponsoreo teníamos 6,5 millones de dólares. Hoy de 20. Y un plantel competitivo".