Versión escolar de la Constitución Nacional llega a la secundaria

Miércoles, 16 de octubre de 2019

Como un aporte más a la formación ciudadana de los estudiantes, el ministerio de Educación hizo entrega de la versión escolar de nuestra carta magna a colegios del nivel medio. En una siguiente etapa estará dirigida a escuelas primarias y de educación especial.







En el Salón de Usos Múltiples del Ministerio de Coordinación, se llevó a cabo esta mañana el acto de entrega de ejemplares de la Constitución de la República Argentina en su versión escolar, a establecimientos secundarios de toda la provincia.



El acto fue presidido por la ministra de Educación, Susana Benitez, siendo acompañada por la Subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Florencia Scholnik, la directora de Nivel Secundario, Práxedes López, los subsecretarios Julio Navías y Mauro Rinaldi, de Gestión Educativa y Administrativa, respectivamente, la directora de Enseñanza Privada, María Elisa Mariño, demás autoridades del gabinete educativo provincial, supervisores, técnicos, directivos, docentes y estudiantes de establecimientos secundarios.



Esta versión escolar, que surge de una acción coordinada con Nación, permitirá conocer cuáles son los derechos de los ciudadanos y como es el reparto del poder político en nuestro país, de una manera más sencilla, siendo un aporte más en la formación ciudadana y democrática de los alumnos.



Para ello se utilizó la técnica de lectura fácil, consistente en la redacción, adaptación y publicación de textos, para que todos los estudiantes y otras personas puedan leer y disfrutar de manera amena y didáctica del texto de nuestra carta magna.



Según se anunció en el acto, una vez concretada la entrega a los colegios secundarios de toda la provincia, en una segunda etapa la misma se hará extensiva a los establecimientos primarios y de educación especial, en general.



Cabe señalar que la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 y la Ley de Educación de la Provincia de Corrientes Nº 6475, establecen que la educación es una prioridad nacional y se constituye en política de estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar en el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales.



Otras leyes provinciales, avaladas por resoluciones ministeriales, establecen que los alumnos de los establecimientos secundarios de la jurisdicción, realizarán un acto de promesa de lealtad a la constitución nacional y a la constitución de la provincia de Corrientes, el primer día hábil siguiente al primero de mayo, fecha en la que se conmemora el Día de la Constitución Nacional. Oportunidad además en la cual reciben un ejemplar de las mismas.



Por ello, nuestra Constitución Nacional es la ley más importante de nuestro país. Un aporte más a la formación ciudadana de los estudiantes se concreta con la entrega de la versión escolar, que se complementa a los ejemplares que cada alumno recibe cuando promete lealtad en el acto del primero de mayo.



La ministra Susana Benítez, entregó en el transcurso del acto a la licenciada Florencia Schkolnik, una copia de la resolución ministerial Nº 1860/19, en donde se determina en el marco del Día de la Constitución Nacional, se lleve a cabo la promesa de lealtad a las constitución nacional y provincial, por parte de los estudiantes del último año del nivel secundario.



También a manera de cortesía, la titular de la cartera educativa otorgó un presente a la funcionaria nacional.



Ciudadanos honestos hacia la construcción del bien común



Al hacer uso de la palabra, la ministra de Educación, Susana Benítez dijo que “los derechos y garantías de los ciudadanos están pautadas en la Constitución Nacional y en todas las leyes concordantes, por eso queremos que desde muy pequeños las aprendan”, a la vez que puntualizó que mediante esta propuesta se busca que en las escuelas sean los alumnos los promulgadores de los derechos constitucionales.



Asimismo, la jefa de la cartera educativa destacó que con el aprendizaje de las leyes no tenemos dudas que “vamos a lograr ciudadanos honestos, que se basen en el respeto hacia el otro y en la construcción del bien común”.



Pilar y cimiento hacia un país mejor



En tanto, la subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación, Florencia Schkolnik, precisó que este trabajo de Constitución Nacional resumida tiene como objetivo que su contenido y artículos “sean fácilmente comprendidos porque de esa manera se llegará a mayores personas, los incorporarán y conocerán fehacientemente sus derechos y obligaciones”.



La funcionaria de Nación también remarcó que “si no conocemos nuestros derechos no podremos ejercerlos con libertad” y finalizó expresando: “para desarrollar un futuro mejor implica una ciudadanía comprometida con conocimiento de las leyes, la Constitución es el pilar y cimiento para ejercer el rol de ciudadanos para la construcción de un país mejor”.



Ser partícipes de un futuro de grandeza



La directora de Nivel Secundario, Práxedes López, se manifestó plenamente convencida que los estudiantes se harán eco de la versión escolar de la Constitución Nacional, nutriéndose de sus valores y enseñanzas, con el objetivo que “sean partícipes de un futuro de grandeza que nos merecemos los correntinos y los argentinos”.



Y resaltó que con estas acciones se promueve el compromiso de la participación ciudadana, el espíritu democrático y los valores de nuestra soberanía, “apostando a una educación de calidad que enseña y educa”.



Entrega simbólica



En la ocasión, se entregaron de manera simbólica los ejemplares de la Constitución Nacional en su versión escolar a los siguientes establecimientos del nivel secundario: Escuela Normal Juan Gregorio Pujol, Escuela Normal José Manuel Estrada, Colegio Secundario Pedro Ferré, Colegio Secundario Hipólito Irigoyen, Colegio Secundario Eliseo Popolizio y Colegio Secundario General San Martín.