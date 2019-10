Confirmaron que el VAR estará en la Bombonera

Martes, 15 de octubre de 2019

Wilson Seneme contó que todo el dispositivo del VAR será dentro de la cancha. Y calificó a Vigliano como “uno de los mejores del mundo”.







De a poco se genera el clima de Superclásico. Después de haberse generado polémica en el triunfo del equipo de Gallardo por 2 a 0 en el Monumental por diversas situaciones y el penal determinado a través del VAR, la Conmebol designó al brasileño Wilton Sampaio como juez central de la revancha, con el argentino Mauro Vigliano en la cabina del VAR.



Wilson Seneme, presidente de la Comisión de Árbitros de Conmebol, se refirió en una entrevista en Radio Continental a las cuestiones arbitrales en la Bombonera. "No tengo ningún miedo de decir que todos los que han sido designados para el Boca-River están absolutamente preparados para los partidos trascendentales que les fueron asignados".



Además, el árbitro elogió y resaltó el nivel de Mauro Vigliano: "Es uno de los mejores del mundo por la FIFA y a nivel VAR el mejor en Sudamérica y por la geografía bajar el nivel técnico no me parece seguro. ¿Sería justo para Boca o para River no tener al mejor árbitro de VAR de Sudamérica?".





Ante la consulta sobre dónde estará la cabina del VAR, Seneme aclaró: "Estará en la cancha y la seguridad está garantizada. Ojalá no pase nada. Lo único que queremos es que los jugadores jueguen al fútbol".



Consultado sobre los cuestionamientos por la designación de Wilton Sampaio y el equipo que estará en la cabina del VAR, el juez argumentó: "Es imposible que un árbitro no tenga errores en su carrera, o antecedentes con tal o cual equipo. Para evitar eso tendríamos que traer un árbitro de otro planeta".



También puntualizó: "Los que se vienen son los dos partidos más importantes del año, no sería justo tener designados quienes no son los mejores".





"Siempre va a haber errores en el VAR, porque los que están detrás de eso son seres humanos", explicó Seneme. Y aseguró: "No recibimos ningún pedido, de ningún dirigente, para las designaciones".



También aclaró: "En las cámaras lentas se muestran los puntos de contacto, la intensidad se muestra con cámara normal". Esto está en el protocolo del instructivo que les dan a todos los referís cuando inician la etapa formativa para el VAR.



​"Ojalá no tenga que utilizarse el VAR en ninguna de las semifinales. Publicar los audios del VAR es darle transparencia a su uso y cuidar a los árbitros", señaló Seneme.