Lavagna descarta acercarse a Alberto Fernández después del 10 de diciembre

Martes, 15 de octubre de 2019

El candidato de Consenso Federal aclaró que aceptaría sentarse en una mesa de diálogo junto al resto de su espacio.





El candidato presidencial por Consenso Federal, Roberto Lavagna, descartó este martes la posibilidad de sumarse a un eventual gobierno de Alberto Fernández​ después del 10 de diciembre, al asegurar que será "presidente o nada".



De todas formas, aclaró, sí aceptaría sentarse a debatir en una "mesa de diálogo" junto al resto de su espacio, Consenso Federal.



"En lo personal, seré presidente o nada. Eso no significa que mi espacio no esté dispuesto a sentarse en una mesa de diálogo. Si hemos venido hablando hace un año de un gobierno de unión nacional, tenemos que estar dispuestos a sentarnos", explicó el economista.



En diálogo con radio La Red, Lavagna reconoció haberse sentido "incómodo" durante el debate del último domingo, al explicar que "era poco lo que se podía contribuir para disminuir la fuerte polarización" entre los dos candidatos con mayor intención de voto, Alberto Fernández y Mauricio Macri​.





"Hubiera sido preferible algo un poco más flexible, con tiempos distintos, pero se hace difícil siendo seis candidatos. Sentí que no podía aportar demasiado. Pero es mejor que haya algo a que no haya nada", opinó.



El ex ministro negó haber sido "poco confrontativo" y aseguró que tuvo un cierre "muy fuerte", en el que dijo "que había llegado el momento de dejar de burlarse de los argentinos".



"Haber usado ese término tan fuerte es confrontar. Dejé en claro que las cosas así no funcionan", agregó.



Para Lavagna, durante el debate se dijeron datos "que no fueron correctos" y planteó una discusión superadora sobre los derechos humanos, al destacar que ese punto hoy pasa por "la cuestión del hambre": "Hablamos de los juicios a los militares, Ecuador y Venezuela, minorías... pareciera haber una confusión muy grande, tanto por derecha como por izquierda. El tema de derechos humanos más importante hoy es la situación de miseria de chicos y jóvenes".