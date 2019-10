Insistió con que "ahora viene la creación de empleo"

Martes, 15 de octubre de 2019

El Presidente aseguró que va a poder "arreglar" la profunda crisis económica que provocó su gestión y le contestó a Alberto Fernández por sus dichos en el debate presidencial sobre los abuelos y los celulares.





El presidente Mauricio Macri llevó este lunes a la tarde la marcha del "Sí, se puede" a la capital entrerriana de Paraná, donde remarcó que en un eventual segundo gobierno de él vendrá "la creación del empleo y la mejora del salario" y planteó: ¿Cómo no vamos a poder arreglar la economía? Claro que vamos a poder".



A su vez, el mandatario hizo una alusión al debate del domingo, al dirigirse a los jubilados luego de que el postulante opositor Alberto Fernández dijera que los abuelos "no tienen celulares".



"¿Nuestros abuelos tienen celulares? No los escucho... claro que tienen celulares, también tienen corazón y fuerza, todo eso tienen los abuelos", afirmó Macri.



La nueva marcha del "Sí, se puede" volvió a reunir a miles de personas, esta vez en el Monumento a Urquiza de Paraná, donde estuvo junto al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y al senador entrerriano Alfredo De Angeli.