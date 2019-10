Una adolescente denunció que es acosada sexualmente por un docente Martes, 15 de octubre de 2019 En una escuela de Bella Vista, una jovencita de 14 años recibió supuestas propuestas de “índoles sexuales” de parte de un profesor. El docente fue notificado de una “perimetral”, la cual no cumpliría según manifestación de familiares de la chica hostigada. “El acoso inició en junio pasado, cuando se animó a contar a una preceptora y después a la rectora de lo que le decía el profesor. Después de muchos trámites, el 27 de septiembre se logró una perimetral para lo cual el profesor sacó licencia”, así comenzó su relato Mari, mamá de la joven acosada



La progenitora, con una voz entrecortada producto de la impotencia ante el caso, dijo que la chica recibía propuestas como de ser novios hasta de mantener relaciones íntimas, por parte del profesor, un hombre de 51 años que ejerce la materia de Tecnología en la escuela técnica Juan Esteban Martínez de la ciudad de Bella Vista.



Mari, tras conocer el relato de su hija de los acosos que recibía, acudió a la Justicia y realizó la denuncia correspondiente desde junio pasado.



La respuesta llegó recién el 27 de septiembre último, con una resolución de una perimetral para el sospechoso, de 200 metros para con la alumna.



“Supimos que luego de conocer sobre la perimetral, él (por el profesor) pidió licencia en la escuela. Pero antes concurría a clases normalmente”, explicó.



“Mañana (por hoy) tiene que presentarse a dar clases. Esperamos que desde la escuela protejan a mi hija”, dijo la mujer quien en las primeras reuniones con autoridades del colegio le dejaron entrever que una posibilidad es la de cambiar a su hija de la institución educativa.



Esperan que el docente sea trasladado

La madre de la adolescente acosada señaló a este medio que tras los dichos de su hija surgieron otros comentarios en relación a supuestos acosos a otras jovencitas de la escuela por parte del mismo profesor.





“Se escucharon versiones de acoso sexual a otras chicas, pero por miedo a que no les crean, no hablaron”, indicaron



“Esperamos que al menos sea trasladado el profesor, ya que desde la institución lo siguen protegiendo”, dijo la mujer. La jovencita requiere de atención psicológica, ya que desde el inicio del hostigamiento cambió su carácter, se encierra en su casa y no quiere alimentarse.