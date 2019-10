Embarrada y con frío, apareció Abril Caballé en la casa de su vecina

Martes, 15 de octubre de 2019

Pasó casi una semana desaparecida. Llegó caminando y se encuentra bien.







Apareció Abril Caballé, la nena de 10 años que había desaparecido el miércoles pasado en la localidad de Punta Indio. Llegó caminando a la casa de su vecina, Victoria Agüero, con frío y embarrada, como si hubiese pasado alguna noche a la intemperie. ​Está bien de salud.



La niña apareció luego de un operativo "casa por casa" en esa pequeña localidad de la provincia de Buenos Aires, que no había dado resultados positivos durante todo el fin de semana.



El pasado miércoles por la tarde, la madre había radicado la denuncia por su desaparición, en la que declaró que regresaba a su domicilio en las cercanías de la playa El Pericón (Punta Indio) junto a Abril cuando se apartó para volver a buscar una muñeca que se había olvidado.



De acuerdo a su testimonio, al advertir que Abril no regresaba, fue a buscarla, pero ya no la encontró.



Fuentes policiales indicaron en las últimas horas que "del análisis de las declaraciones testimoniales a compañeros y padres del colegio de Abril se desprende que la niña se quería ir de su casa y que tenía diferencias con su madre". A esto se agregan "las sospechas de Agüero, la vecina que vio por última vez a la menor y que ya había denunciado el maltrato que sufría por parte de su madre".



Esta mujer, en julio, acompañó a la nena a realizar una denuncia contra su madre por "abandono", ya que le negaba "medicamentos y ciertos alimentos" y dejaba que caminara "descalza, llena de barro y con la ropa percudida".



Tras la aparición con vida de la menor, la Justicia liberó a la pareja de Agüero, Emanuel Rivarola, quien había quedado demorado por presuntas contradicciones en su testimonio.



La denuncia por "averiguación de paradero" había sido radicada en la comisaría local y en la causa interviene la Fiscalía 5 a cargo de Juan Mennucci, del Departamento Judicial La Plata.