Jorge Capitanich se impuso en las elecciones de Chaco y será el próximo gobernador

Lunes, 14 de octubre de 2019

Se impuso con más del 45 por ciento de los votos sobre el radical Carim Peche. Será su tercer período al frente de la provincia.





Jorge Capitanich será otra vez gobernador de Chaco. El ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner y actual intendente de la capital provincial se impuso por amplio margen al radical Carim Peche y en el festejo aludió a Alberto Fernández. El resultado, más allá de lo previsible, implica un motivo de celebración para el Frente de Todos luego de la derrota en Mendoza y en las primarias de Salta.



“Quiero agradecerles de todo corazón. Con el 63% de las mesas escrutadas y en virtud de las proyecciones que tenemos, es irreversible esta tendencia. Somos la fórmula electa”, dijo Capitanich cerca de las 22, y contó que se había comunicado con Alberto Fernández antes de que comenzara el debate en Santa Fe.



Con el 70,43% de las mesas escrutadas, el actual intendente de Resistencia se impone con el 47,93% de los votos. El postulante de Chaco Somos Todos alcanzaba 14,27%, por lo que por el momento los números le alcanzan al Frente Chaqueño para lograr la victoria en primera vuelta. En tercer lugar se ubica Juan Carlos Bacileff Ivanoff, ex vice de Capitanich, con 15,64%.



Sin primarias a nivel provincial -la Legislatura las suspendió por la crisis-, Capitanich y Peppo dirimieron su disputa personal en las PASO nacionales. Ambos compitieron por la candidatura a senador, aunque Alberto Fernández y Cristina Kirchner apoyaron al ex jefe de Gabinete y el actual mandatario debió ir con boleta corta. Capitanich se impuso con el 68,39% de los votos del frente, contra el 31,27% de Peppo.





Para presidente aquel 11 de agosto el Frente de Todos derrotó también por amplio margen a Juntos por el Cambio: 61,32% a 26,70%. Después de ese resultado, el gobernador se bajó de la pelea por reelegir y le quedó el camino libre a Capitanich.



En la previa el peronismo se entusiasmaba con un amplio triunfo y un porcentaje que rondara el 50%. De confirmarse ese resultado, más allá de lo previsible, implicaría un motivo de celebración para el Frente de Todos luego de la derrota en Mendoza y en las primarias de Salta.



El radicalismo sostenía cierta expectativa en que le quitara votos la candidatura de Bacileff Ivanoff, por el Frente Integrador. Para llegar al balotaje, el ex jefe de Gabinete tendría que quedar por debajo de 45% y Peche ubicarse a menos de 10 puntos de diferencia. Además de gobernador y vice, se eligen 16 diputados provinciales, intendentes y concejales.