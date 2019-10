Guillermo Moreno sufrió un robo en su casa

Lunes, 14 de octubre de 2019

La policía lo sorprendió en el lugar. Tenía un bolso con $41.000 pesos en efectivo y alhajas. Quedó detenido.



El ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, sufrió un robo este domingo por la mañana en su departamento del barrio porteño de Constitución.



Según informaron fuentes policiales, cerca de las 7 la encargada del edificio llamó al 911 porque escuchó ruidos extraños. Cuando los efectivos de la Comisaría Vecinal 1C llegaron al lugar se encontraron con una puerta violentada y decidieron ingresar a la vivienda.



Allí sorprendieron a un hombre de 48 años que tenía en su poder un bolso tipo morral con $41.000 pesos en efectivo, alhajas y joyas pertenecientes a Guillermo Moreno. Además, tenía un par de guantes de trabajo.



El ex funcionario de Néstor y Cristina Kirchner no se encontraba en el departamento al momento del robo. Al ser consultado por Infobae, lamentó que el hombre haya abierto una botella de champán que guardaba de recuerdo hace más de 30 años. Había sido un regalo de la Bulonera Gata. Moreno, además de ser militante político, es dueño de una ferretería mayorista.



“Estaba vencido y a temperatura ambiente. Una pena", aseguró. No obstante, reveló que “se salvó la sidra del ’50 que repartía el General Perón”.



El detenido, que viviría en el hotel continuo a la casa de Moreno, quedó a disposición de la fiscal Criminal y Correccional 39 porteña, Paula Asaro, y de la jueza 8 del mismo fuero, Yamile Bernan.